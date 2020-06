Coronavirus, Oms: "Dopo tre giorni senza sintomi i positivi sono guariti"

L'emergenza Coronavirus non è finita in Italia, anche se la malattia sembra meno aggressiva. Dall'Oms arriva un messaggio destinato a creare ancora una volta scompiglio: basta secondo tampone, dopo tre giorni senza sintomi i positivi sono guariti. Nuovi criteri - si legge sul Corriere della Sera - per interrompere l’isolamento dei pazienti risultati positivi al Sars-CoV-2. Non più il doppio tampone negativo a distanza di almeno 24 ore il primo dal secondo. I pazienti sintomatici potranno essere «liberati» dopo 10 giorni dall’inizio dei sintomi più altri 3 senza sintomi (un totale di 13), per quelli asintomatici via libera 10 giorni dopo la diagnosi di positività. Si tratta di raccomandazioni, di indicazioni non vincolanti per i singoli governi, come è per tutti gli scientific brief dell’agenzia Onu.

Il ministro della Salute Roberto Speranza sollecita un approfondimento da parte degli esperti coordinati da Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità: "Le nuove linee segnano un cambiamento che può incidere significativamente sulle disposizioni finora adottate. Chiedo che il delicato tema venga affrontato nel Cts fermo restando il criterio di massima precauzione che finora ci ha guidati".