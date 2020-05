Coronavirus, curarlo con l'ossigeno ozono terapia: l'idea di Marianno Franzini

Pratica medica utilizzata da anni in Italia e nel mondo per curare diverse patologie, l'ossigeno ozono terapia è ora di particolare interesse grazie alla sperimentazione del presidente della Società Italiana Ossigeno Ozono Terapia (Sioot international) Marianno Franzini, la cui clinica Comunian si trova a Gorle, in provincia di Bergamo, nell'epicentro del focolaio. Secondo il professore, se praticata sul paziente ai primi sintomi, l'ossigeno ozono terapia potrebbe arginare le severe complicazioni del Covid-19 sui polmoni e sul sistema circolatorio. "L’ossigeno ozono terapia - spiega Franzini - rafforza l’attività immunitaria e migliora l’attività antivirale. Non solo, migliora anche la saturazione dell’ossigeno e ha un’attività antitrombotica, largamente descritta in letteratura”.

"Bastano 15 giorni per vedere se la terapia fa effetto - aggiunge Franzini -, ma molti ospedali non hanno voluto sperimentare questa tecnica, nonostante si trattasse di una prova di breve periodo e con un costo molto limitato. Alcuni colleghi all'estero hanno preso il nostro protocollo Sioot e lo stanno sperimentando, dalla Spagna agli Stati Uniti fino ad alcuni Paesi dell'America Latina. E' inoltre una terapia che si può praticare a casa".

Infine, "un appello al governo, in particolare al premier Conte e al ministro Speranza, perché prendano in considerazione i risultati del nostro studio e considerino la possibilità dell'ossigeno ozono terapia nella cura del Covid-19 in Italia".

Guarda l'intervista del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino a Marianno Franzini, direttore sanitario della clinica Comunian di Gorle (Bergamo), e docente a.c. di Ossigeno Ozono Terapia all'Università di Pavia.