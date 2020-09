Coronavirus: positivi in calo (1.766) ma meno tamponi,17 morti

Sono 1.766 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ora in Italia. Ieri erano stati 1.869 ma minore e' stato anche il numero dei tamponi effettuati: 87.714 contro circa 100mila. Le vittime sono 17 cosi' come il giorno precedente. Il numero dei morti sale cosi' complessivamente a 35.835. I nuovi positivi ieri erano stati 1.869. Il numero dei guariti e' pari a 724 contro i 977 di ieri. I ricoveri sono stati 100 passando da 2.746 a 2.846. Piu' sette i pazienti in terapia intensiva che arrivano a quota 754.