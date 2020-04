Coronavirus, positivo Magrini direttore generale dell'Agenzia del Farmaco

Coronavirus, il direttore dell'Agenzia del farmaco Magrini è risultato positivo al tampone

Il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini si è sottoposto a tampone ed è risultato positivo al Coronavirus. Ne dà notizia la stessa Aifa, spiegando che "da ieri, come previsto dalla normativa, è in isolamento. Magrini sta bene e continuerà a svolgere il suo lavoro da remoto. Tutti coloro che sono stati in stretto contatto con lui saranno in isolamento domiciliare fino a verifica del loro stato rispetto al virus Covid19".

Coronavirus, salgono a 87 le morti tra i medici, 12.252 operatori contagiati

Sale a 87 il totale dei medici morti di coronavirus in Italia. Il dato è stato aggiornato dalla federazione degli ordini dei medici (Fnomceo), che tutti i giorni sul suo portale listato a lutto elenca i colleghi rimasti vittime del virus. Rispetto all’ultimo aggiornamento sono 7 i decessi registrati in più: due medici di medicina generale, un internista, un medico termale, un rianimatore, un cardiologo e un radiologo. Sono 12.252 invece, secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità di ieri sera, gli operatori sanitari contagiati.