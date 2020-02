Coronavirus, primi casi a Firenze e a Palermo

Coronavirus: positiva al tampone turista di Bergamo a Palermo

E' risultata positiva al test la turista di Bergamo da ieri in osservazione all'ospedale Cervello di Palermo. Era giunta nel capoluogo siciliano insieme ad alcune amici e aveva accusato sintomi influenzali. Alloggiava in un hotel in città. "Abbiamo un sospetto caso positivo che è risultato tale dall'esame del tampone faringeo. Si tratta di una donna di origine bergamasca, presente in Sicilia assieme ad una comitiva turistica, arrivata a Palermo prima dell’inizio della emergenza in Lombardia", conferma il presidente della Regione, Nello Musumeci, in stretto contatto dalla notte col sindaco Leoluca Orlando e con il prefetto Antonella De Miro.

​La procedura prevista dalle linee guida regionali, in conformità a quelle nazionali, ha consentito di determinare le seguenti azioni, spiega Musumeci: è stato allertato il 118 e confinata la persona assieme al marito; quindi ripetuto due volte l'esame di laboratorio e, in conseguenza del risultato, sono stati confinati tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con la coppia, ai quali è stato nella notte prelevato un campione salivare mediante tampone faringeo. La turista "è pienamente cosciente e non presenta particolari condizioni di malessere", informa il governatore, "abbiamo immediatamente informato la task force nazionale e l'Istituto superiore di sanità per concordare le procedure da adottare. Siamo impegnati dalla notte a mettere in atto le procedure previste, che sono state immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni". Il campione esaminato al Policlinico di Palermo verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche.

Primo caso di tampone positivo per coronavirus anche in Toscana, a Firenze, anche se si attende la conferma dell'Istituto superiore di Sanità, come scrive Repubblica. Si tratterebbe di un imprenditore di sessant'anni che ha aziende in Oriente. L'uomo ieri pomeriggio si è presentato all'ospedale di Santa Maria Nuova, nel centro cittadino. Nella notte il tampone ha rivelato la presenza del coronavirus Covid -19. Il paziente è stato trasferito nel reparto malattie infettive dell'ospedale di Ponte a Niccheri e gli ambienti del Pronto soccorso di Santa Maria Nuova sono stati sanificati. L'ultimo bilancio in Italia parla di 229 contagiati e sette morti, tutti anziani già indeboliti da altre patologie. L'imprenditore sarebbe rientrato dall'Oriente ai primi di gennaio e si sta cercando di capire se possa essere stato contagiato in Italia da un suo dipendente che stava male alcune settimane fa.

Coronavirus: medico italiano a Tenerife è terzo caso Spagna

Il medico italiano a Tenerife risultato positivo al test di coronavirus è i terzo caso di contagio in Spagna. "In serata è stato attivato il protocollo per un sospetto caso di coronavirus di un cittadino italiano nel sud di Tenerife. Dopo i primi test alle Isole Canarie, il risultato è positivo", ha scritto in una nota divulgata su Twitter il presidente della Canarie Angel Victor Torres, segnalando che il paziente è in isolamento e che oggi saranno rifatti i test a Madrid. Gli altri due casi di contagio in Spagna riguardano un inglese, risultato positivo a Mallorca lo scorso 9 febbraio, e un tedesco, risultato positivo a La Gomera il primo febbbraio.