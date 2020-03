Coronavirus: primo caso in Sardegna. Lazio, chiuso liceo. Milano, Duomo riapre

In Sardegna si registra il primo caso di una persona contagiata dal coronavirus, in particolare a Cagliari. La Regione fa sapere che il paziente, ora ricoverato in ospedale, e' risultato positivo: per la conferma e' attesa la verifica dell'Istituto superiore di sanita' cui e' stato inviato il tampone. L'Unita' di crisi regionale ha gia' attivato i protocolli per individuare e mettere sotto sorveglianza sanitaria i familiari e tutte le persone che sono state a stretto contatto col paziente. "La situazione e' sotto controllo", assicura la Regione, "e le strutture sanitarie rimangono operativa per far fronte ad ogni evenienza. Ad oggi nessuna delle persone sottoposte a vigilanza e' in una condizione tale da destare allarme".

Venerdi' scorso un paziente sardo assistito in Lombardia e' risultato positivo ed e' in quarantena in quella regione coi sui familiari. L'uomo ricoverato a Cagliari, secondo quanto apprende l'AGI, si trova all'ospedale Santissima Trinita', dopo aver chiamato il 118 per segnalare sintomi, fra i quali la febbre. Imprenditore di Quartu Sant'Elena, 40 anni, titolare di un locale, il paziente era stato a Rimini una decina di giorni fa e avrebbe cominciato a star male dopo il rientro in Sardegna, in un viaggio fra Alghero, dove aveva fatto tappa prima di tornare a casa, e Quartu.

Coronavirus: papa' di uno studente positivo, chiuso liceo Pomezia

Il Comune di Pomezia comunica che "e' stato accertato un caso positivo al Coronavirus del padre di uno studente dell'Istituto Pascal, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma" e che "sono in corso gli accertamenti sui familiari". In attesa delle verifiche, il Comune informa la cittadinanza che "si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola" e raccomanda di "evitare allarmismi".

Coronavirus, riapre ai turisti il Duomo di Milano

Riapre al turismo il Duomo di Milano, pur se con ingressi contingentati. Complice anche la giornata non proprio primaverile, all'ingresso per staccare i biglietti alle 9 di questa mattina solo quattro ragazzi, di origine asiatica.

Coronavirus, i contagiati sono 1.577. I morti salgono a 34, i guariti a 83

Sono 1.577 le persone che a ieri nel tardo pomeriggio risultavano positive al Coronavirus. A queste si aggiungono 34 persone decedute - dunque cinque nell'ultimo giorno - e 83 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sono stati dunque 1.694 i contagiati. E' il bilancio fornito dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli.



Coronavirus: Borrelli, abbiamo 33 guariti in piu' - "Un dato positivo e' l'incremento dei guariti di 33 unita'". Lo afferma il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, parlando alla Protezione civile.



Coronavirus: Borrelli, fatti oltre 20 mila tamponi - "I tamponi sono oltre 20mila, esattamente 21.127". Lo afferma il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, parlando alla Protezione civile.



Coronavirus: 9% ammalati (140) in terapia intensiva - Sono 639 i ricoverati con sintomi per il coronavirus e 140 quelli in terapia intensiva (di cui 106 in Lombardia), circa il 9% sul totale delle persone positive al virus. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus.



Coronavirus: Borrelli, sono 283 le strutture pre-triage - "Un dato importante e' relativo alle strutture di pre-triage, fuori dagli ospedali, che sono 283". Lo afferma il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, parlando alla Protezione civile.



Coronavirus:Borrelli,nuovi ospedali come Wuhan?Solo scenario - "Ospedali modello Wuhan? Noi ci conoscete, siamo la Protezione civile, dobbiamo essere pronti a tutte le evenienze. Se avessimo bisogno potremmo fare anche quello. Si tratta di esercizi su scenari di rischio". Lo afferma il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, parlando alla Protezione civile. "Abbiamo gia' pensato a scenari, ma dipende dall' evoluzione della situazione. Ma in Italia abbiamo tante strutture che sono state ridimensionate che possono rientrare in campo".



Coronavirus: Borrelli, non ci prepariamo a nuovi ospedali - "Non bisogna dire che ci prepariamo a fare nuovi ospedali: noi lavoriamo sempre per affrontare ogni evenienza". Lo afferma il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, parlando alla Protezione civile.



Coronavirus: Fontana, da sanita' privata domani 14 medici - "Ringrazio il settore privato che ha dichiarato la volonta' di collaborare in maniera fattiva . Gia' da domani 14 medici entreranno nel nostro sistema pe collaborare". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo in video collegamento con la conferenza stampa convocata a Palazzo Lombardia per fare il punto sulla situazione del Coronavirus e alla quale hanno partecipato il vicepresidente Fabrizio Sala e gli assessori Davide Caparini (Bilancio) e Giulio Gallera (Welfare).