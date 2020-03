Coronavirus, rinviato anche il Vinitaly. Verso allargamento della zona rossa

CORONAVIRUS: ISS, AREA BERGAMASCO IN ZONA ROSSA? 'STIAMO VALUTANDO'

"Stiamo valutando l'opportunità di estendere la zona rossa sulla base di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di fattibilità della misura". Lo ha detto il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa alla protezione civile, rispondendo alle domande sulla possibilità di allargare la zona rossa, e dunque le misure anti-contagio, all'area del bergamasco. "Stiamo analizzando con la Lombardia, con grande attenzione, i nuovi casi nei comuni della cintura bergamasca - spiega - e stiamo vedendo con i dati d'incidenza e in base ai tassi di riproduzione del virus".

CORONAVIRUS, RINVIATA ANCHE VINITALY

Vinitaly, la piu' importante manifestazione dedicata al vino in Italia, a causa del coronavirus sara' posticipata a giugno. La manifestazione veronese si sarebbe dovuta tenere come da tradizione ad aprile (tra il 19 e il 22 per la precisione) ma fonti interne hanno confermato che si terra' dal 14 al 17 giugno per evitare problemi o rischi legati al virus.