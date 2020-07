Coronavirus, Rohani: in Iran forse 25 milioni di contagiati

In Iran almeno 25 milioni di persone potrebbero essere state contagiate dal coronavirus, incluse le circa 14.000 che sono finora morte, ma a queste si stima possano aggiungersi altri 35 milioni di contagi nel caso ci sia in autunno una temuta seconda ondata di Covid-19: lo ha dichiarato il presidente iraniano, Hassan Rohani, citando stime del mistero della Salute. "Non abbiamo ancora raggiunto l'immunita' di gregge e quindi non abbiamo altra scelta che di unirci e di spezzare la catena del contagio", ha detto il presidente Rohani, nel giorno in cui scattano nuove misure di profilassi, come la chiusura di moschee, palestre e caffe' per una settimana. L'Iran finora ha avuto un totale di 271.606 contagi e 13.979 decessi.