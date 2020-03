Coronavirus,scene di (stra)ordina follia:in giro nudi con maiali al guinzaglio

Coronavirus, le conseguenze della reclusione per la quarantena sono anche psicologiche, nella città di Roma, resa spettrale dalla quarantena, assistiamo a un episodio inquietante, forse motivato dal forte stress psicologico a cui siamo tutti sottoposti

Scene di ordinaria follia in una Roma che ha ormai poco di normale. Sotto il sole capitolino, le strade vuote. Poche le automobili nel centro normalmente paralizzato dal traffico, pochissimi i passanti. Sul ponte di Corso Vittorio sbuca però un uomo completamente nudo con maiali al guinzaglio mentre tranquillo si avvia a piedi verso il centro con alle spalle Via della Conciliazione e il lungotevere di Castel Sant'Angelo. Le immagini girate da un incredulo automobilista e postate in rete stanno fecendo il giro del web, le ha pubblicate in anteprima Dagospia.