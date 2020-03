Coronavirus? Si muore anche di psicosi.Come vede l’emergenza Nicola Convertino

La sua vicenda artistica prende forma da bambino seguendo la madre Modella dell'Accademia delle Belle Arti di Roma e pittrice di fama internazionale, con lei viene a contatto con tutte le realtà artistiche più importanti dei passati anni settanta, che hanno poi caratterizzato la pittura e la scultura di questo quarto di secolo; parliamo di Emilio Greco, Renato Guttuso, Purificato, Remo Brindisi, Trubbiani, Montanarini, Ivo Pannaggi, Manzù, etc. etc.

Tutti personaggi che erano a stretto contatto con la poliedrica madre e amica, e con lei matura pian piano la passione per le arti; dalla pittura, alla ceramica, la scultura, pittura sui tessuti e tutte le tecniche pittoriche possibili, ma Nicola contemporaneamente coltivava una grossa passione per la musica che nel 1973 prende forma e sfocia nello studio della batteria e le percussioni, prende lezioni private e in contemporanea alle scuole superiori frequenta anche il Conservatorio di Fermo.

Continua in maniera frenetica a coltivare la passione per la musica e anche quella per l'arte, iniziano le tourneè con artisti vari come tournista (Milk and Coffee, Little Tony e tanti altri), turni in studio dove suona la batteria e le percussioni in moltissimi dischi.

Il passo successivo fu l'organizzazione di concerti, spettacoli, eventi e la direzione artistica in moltissime discoteche della riviera adriatica, fino ad arrivare alla collaborazione con agenzie di management importanti, poi Nicola si mette in proprio e fonda l'Insonnia Agency, con l'organizzazione di tournèè importanti; negli anni a venire si parla di James Brown, Lisa Stansfield, Matt Bianco, Gloria Gaynor, Grace Jones, Barry White, Santa Esmeralda, Ray Charles, B.B. King e moltissimi altri.

In questo periodo inizia anche la collaborazione con il “Clan” di Claudio Cecchetto e con il gruppo da lui prodotto i “Via Verdi” e la lunga tournèe italiana. Questo era il periodo giusto per i concerti in Italia e il loro sviluppo oltreconfine dove l'Insonnia insieme a Francesco Sanavio si spingono in Europa, ma l'Insonnia non si ferma all'organizzazione dei tour ma si inserisce anche nelle produzioni televisive e nell'arco dei trentanni di attività firma oltre 30 produzioni televisive con le 3 reti RAI ed oltre un centinaio per di reti private.

Nell'attività frenetica Nicola Convertino fonda anche un giornale musicale: "l'Insonnia Report", mettendo a frutto le sue passate esperienze da giornalista con la storica rivista

"Ciao 2001" e altre testate, la rivista si inserisce nell’ambito dell’editoria italiana in maniera devastante, rompendo tutti i canoni, dalla grafica estremamente avanti all’impostazione degli articoli e le molteplici collaborazioni con le strutture.

Nello stesso anno unitamente all’Insonnia Report Nicola Convertino crea “Insonnia Dance Festival”, insieme a Clay Montana, manifestazione dedicata alla musica “Dance”, prima in assoluto in Italia ed ancora adesso non imitata. La manifestazione diventa un programma televisivo in 13 puntate in onda su Telemontecarlo e anche un punto di riferimento per tutte le case discografiche indipendenti in Italia e all’estero.

Nel 2000 l’Insonnia si apre in maniera violenta le porte dell’estero, organizzando il “Sanremo al Cremlino”, manifestazione che porterà Nicola Convertino a diventare un punto di riferimento per gli organizzatori all’estero. L’evento del Cremlino è stato ripreso e mandato in onda dalla 1° canale Russo per 2 anni a ritmi serrati, oltre 300 articoli giornalistici sono stati scritti in tutto il mondo parlando della manifestazione, in Italia la nota trasmissione “Quelli che il Calcio” ha dedicato 4 ore di diretta televisiva, portando i mezzi tecnici e l’inviato Enzo Iachetti. “Striscia la notizia” con l’inviato Ballantini realizzò diverse settimane di registrazioni e tutti i Tg italiani fecero degli speciali nell’arco della settimana.

Gli ospiti musicali erano 35 degli artisti italiani più conosciuti e più accreditati: Lucio Dalla, Antonello Venditti, Enrico Ruggeri, Masini, Baccini, Matia Bazar, Syria, Amedeo Minghi, Toto Cutugno, Pupo, Riccardo Fogli, Blessing, Tony Esposito, Modugno, Albano, e tantissimi altri.

Sulla scia e l’entusiasmo dell’evento ne seguirono altri come il “Sanremo in Romania” e due edizioni del “Sanremo Music Awards” in Uzbekistan, nella sua capitale Tashkent. Con questa manifestazione e con il precedente Sanremo al Cremlino Nicola riesce a lanciare nei paesi asiatici, compresa la Russia, una delle sue produzioni discografiche: L’artista “Blessing” dove rimane 1° in classifica in Asia centrale per ben 6 mesi, con lei seguiranno tournèe e promozioni televisive.

In questi anni Nicola Convertino collabora in maniera intensa con Roberto Danè il Gota della discografia in Italia e con lui l’Insonnia firma l’Advertising per alcuni artisti italiani di punta quali Antonello Venditti, Francesco De Gregori e Paolo Belli. Per Venditti l’Insonnia andrà a firmare la promozione per 3 album a partire dal quel fortunato concerto del “Circo Massimo” con la vincita dell’ultimo scudetto della squadra di calcio “Roma”, Per De Gregori si tratta di “Fuoco Amico”, il primo album dopo la firma del nuovo contratto con la Sony.

Nell’anno succesivo alla promozione di De Gregori inizia la collaborazione con la casa discografica “Universal” e la firma di un contratto editoriale in esclusiva per l’etichetta “Insonnia Records” ed è anche l’anno dell’inizio della collaborazione con Osvaldo Pugliese, colui che per trent’anni ha scritto le musiche per “Holiday On Ice”. Con lui Nicola firma un contratto editoriale a 3 con la Universal e sempre con lui inizia la collaborazione con gli spettacoli sul ghiaccio.

Nicola crea la formula vincente dell’abbinamento dei pattinatori artistici sul ghiaccio con gli artisti “live” e da qui la realizzazione di alcuni format televisivi vincenti: realizza “Courmayer On Ice” per RAI 1 e l’ultimo, sempre per RAI 1 “Ice Gala World” con la conduzione di Massimo Giletti, Cesare Lanza come autore e Gigli alla regia, ossia il meglio che la RAI può offrire in questo momento.

Parlando sempre di format televisivi nell’anno 2004 Nicola realizza uno dei sogni della sua vita: il “Premio Anna Convertino”, dedicato alla madre, confezionato come format televisivo dal taglio unico e originale dove l’artista-pittore crea un opera d’arte sulle note “Live” di un artista-cantante. Il format viene mandato in onda da RAI 2 e Sky.

A seguire, l’Insonnia Agency, nella persona di Nicola Convertino crea la manifestazione “Sanremo Music Awards” che nel corso degli anni è stata realizzata in Messico, S.Paolo di Brasile, Mosca e Bruxelles, Tenerife, Tunisi, Uzbekistan ety. etc.

Nel Novembre 2004 Nicola Convertino firma un contratto con la “Tonino Lamborghini Calzature” per la gestione della pubblicità a livello mondiale e nello stesso periodo riprendono le produzioni televisive con la RAI e nascono programmi come “Ice Gala World” in onda su RAI 1, registrato al Teatro Greco di Taormina con i più grandi campioni del pattinaggio artistico sul ghiaccio e alcuni Big della musica italiana (Amedeo Minghi, Matia Bazar, Spagna, Stadio, Mario Venuti) con la conduzione di Massimo Giletti.

Altro programma di grande spessore culturale ma anche di grande impatto mediatico è stato “Siamo tutti latini” realizzato in collaborazione con Giorgio Verdelli, programma andato in onda su RAI 2 con altissimi indici d’ascolto.

L’anno successivo produce “Vita da Rally” programma realizzato sempre per Rai 2, una pausa “sportiva” in cui si parlava del mondo che gira intorno alle gare sportive di Rally, nello specifico si trattava del Rally dell’Oltrepò Pavese.

Nello stesso anno ritornano i concerti e l’Insonnia firma 2 importanti tournèe italiane: “Aventura” e “Carlos Vivies” caratterizzate dalle tappe al Fiesta di Roma e al Latinoamericando di Milano.

Nel 2012 Nicola Convertino ritorna a collaborare con Francesco Sanavio e con la tournèe italiana di “Anastacia” e nel 2013 quella di “Michael Bolton”, poi l’evento straordinario realizzato a Bangkok, nel Luglio.2013, con la grande Sarah Brightman, considerato uno degli aventi più importanti dell’anno 2013 a livello mondiale. Nicola Convertino firmerà la produzione, sempre in collaborazione con Francesco Sanavio.

Negli anni a venire l’attività di Nicola Convertino prosegue sempre nell’ambito dell’organizzazione delle Tournèe di grossi personaggi internazionali della musica leggera, delle produzioni televisive e discografiche: Da il tour europeo dei “Gente De Zona”, la produzione del video di Pitbull “Gol” con Osmani Garcia, alle produzioni televisive con Mediaset e nell’organizzazione mondiale del “Sanremo Music Awards.

Nel 2018 realizza gli “European Latin Awards” nello stadio del Frosinone con oltre 50 Artisti tra i più famosi del momento: Riccardo Cocciante, Bob Sinclar, Black Eyes Peas, Charanga Hebanera, Alex Britti, Juan Magan, Josè Luis Cortes, Havana D’Primera, Manolin el medico della salsa, Issac Delgado, Paulo FG, Los Van Van e tanti altri.

In campo artistico riceve il “Leone D’Oro di Venezia” come miglior artista dell’anno 2018, il “Colosseo D’Oro” come miglior artista dell’anno 2017. E diviene membro permanente del Senato dell’Accademia Cicerone di Roma. Nel 2019 diventa il responsabile mondiale della famosa rivista “Max” e gestisce le redazioni su 19 paesi nel mondo. Sempre nel 2019 diventa il Vice-Presidente di 3 multinazionali cinesi della “Via della Seta”, creando un ponte culturale e commerciale tra la Cina e l’Italia.