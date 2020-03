Coronavirus, contagiato giornalista di Rai 3. Positivi due magistrati a Milano

CORONAVIRUS: SPALLANZANI, AL MOMENTO 11 CASI POSITIVI

In questo momento sono ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma 11 casi positivi a Covid-19, compresa la coppia cinese ormai negativizzata. Lo sottolinea il bollettino odierno dello Spallanzani. I pazienti sono "l'agente di polizia - prosegue il bollettino - il cui nucleo continua ad essere sottoposto a sorveglianza sanitaria domiciliare da pere della Asl competente; l'intero nucleo familiare residente a Fiumicino; un giornalista; un giovane allievo vigile del fuoco dell'87 Corso, una donna residente a Fiuggi, una donna della provincia di Cremona e infine una donna di Sassari.

È un giornalista del Tg3 il dipendente della Rai risultato positivo al test del Covid 19 e ricoverato allo Spallanzani

A quanto risulta si tratta di un giovane giornalista, nativo del nord, che ha effettuato diversi servizi giornalistici nelle zone più colpite da coronavirus, Veneto e non solo. Ovviamente il nome resta riservato per elementari ragioni di privacy. Comunque bisogna aggiungere che il giornalista risulta in discrete condizioni cliniche ed è appunto risultato positivo al test.

CORONAVIRUS: SPALLANZANI, CASI POSITIVI TUTTI LEGATI AL NORD ITALIA

"Tutti i casi positivi, al momento, presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese". Lo segnala il bollettino odierno dell'Istituto Spallanzani di Roma.

CORONAVIRUS: SPALLANZANI, TEST SU 248 PAZIENTI, 203 NEGATIVI E DIMESSI

"Sono stati valutati, a oggi, nella nostra accettazione 248 pazienti. Di questi, 203 risultati negativi al test sono stati dimessi. Quarantacinque sono i pazienti tuttora ricoverati". Lo riferisce l'Istituto Spallanzani di Roma nel bollettino quotidiano.

CORONAVIRUS: SPALLANZANI, RICOVERATI NON PREOCCUPANO TRANNE 2 CON POLMONITE

I pazienti ricoverati all'Istituto Spallanzani di Roma "sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni, ad eccezione di due che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio". Lo riferisce lo Spallanzani nel bollettino quotidiano.

Coronavirus, Rezza (Iss): 'Troppo presto per parlare di frenata in Italia'



Con 1835 casi positivi a ieri pomeriggio, 258 in più del giorno precedente "è troppo presto per parlare di una frenata dei contagi in Italia. Dobbiamo monitorare attentamente la situazione, ribadire che occorre mantenere le misure adottate" per frenare il nuovo coronavirus, "e valutare se estenderle ad altri focolai". A dirlo all'Adnkronos Salute è Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità. "Preoccupano infatti alcuni comuni nella Bergamasca e nella provincia di Pesaro", aggiunge l'esperto.

Coronavirus, "Valutare se estendere le misure adottate ad altri focolai"



Proprio l'Iss, insieme al dipartimento scientifico del Policlinico Militare Celio di Roma, ha sequenziato gli interi genomi del virus Sars-Cov-2 isolati dal paziente cinese allo Spallanzani e da un paziente lombardo. "Presto sarà disponibile anche la sequenza di un paziente veneto", assicura Rezza. Il sequenziamento genomico di un virus nuovo ha implicazioni importanti. "Permette di conoscere l'intero codice genetico del virus e di seguirne i cambiamenti nel tempo e nello spazio. Ciò è utile per conoscere e seguire i focolai epidemici", hanno spiegato dall'Istituto.

Coronavirus: tampone negativo per Papa Francesco

Papa Francesco, colpito da un raffreddore, "si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone, risultato ovviamente negativo. 'E' solo una lieve indisposizione'". Lo scrive il quotidiano 'Il Messaggero' che parla anche di un Vaticano "desolatamente vuoto e perfino un po' orfano delle folle compatte di turisti". Mercoledi' sera Papa Francesco "ha fatto ritorno a Santa Marta dopo una intera giornata trascorsa al vento di tramontana di piazza San Pietro e alla processione dell'Aventino, ha cominciato ad accusare i classici sintomi del raffreddamento. Tosse qualche linea di febbre, ma di gola, brividi", scrive il quotidiano che sottolinea: "I suoi medici sono immediatamente intervenuti per i controlli del caso. Naturalmente gli e' stato fatto anche il tampone per vedere se fosse coronavirus ma l'esito e' stato fortunatamente negativo, cosi' il Papa ha continuato la sua attivita' alleggerendola di parecchio, lasciandosi solo gli incontri mattutini a Santa Marta. Ha dovuto pero' rinunciare anche alla settimana ad Ariccia, alla casa del Divin Maestro, dove per sette giorni tutta la curia e' in ritiro spirituale".

Coronavirus: 2 i magistrati positivi a tampone a Milano

Sono due i magistrati positivi al coornavirus nel Palazzo di Giustizia di Milano. La scelta dei vertici del Tribunale e' stata quella di tenere aperte le porte della cittadella giudiziaria, con alcuni accorgimenti precauzionali, come le udienze aperte solo "alle persone strettamente necessarie", che pero' non sono riusciti a evitare il contagio in un luogo che, ogni giorno, vede mediamente transitare settemila persone tra addetti ai lavori e pubblico. I due magistrati sono ricoverati in buone condizioni all'ospedale Sacco.

Coronavirus: Borrelli, 1.835 ammalati e 52 morti

Sono 1.835 gli ammalati per Coronavirus in Italia, con un incremento di 258 persone rispetto a ieri. Il nuovo dato è stato fornito ieri dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. A questi vanno aggiunti i 149 guariti (66 in piu' rispetto a ieri) e i 52 morti (18 in piu' di ieri). "Il dato confortante è che l'incremento di 258 persone contagiate rispetto a ieri sera è per il 50% di persone asintomatiche o comunque in isolamento domiciliare, il 40% di ricoverati con sintomi e il 10% di ricoverati in terapia intensiva", ha spiegato poi il capo della Protezione Civile.