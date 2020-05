Coronavirus, stilista salentino brucia i suoi abiti: "Abbandonati dallo Stato"

"Oggi in questo showroom bellissimo nato con i sacrifici della mia vita e della mia famiglia ho deciso di fare un gesto estremo per scuotere l'opinione pubblica: brucero' una parte della mia collezione". A dirlo Pietro Demita, uno stilista di Veglie (Lecce) che crea abiti da sposa. "Stiamo vivendo una forte crisi e non ci rialzeremo prima di un anno e mezzo: i matrimoni sono stati rinviati al 2021 e altri sono stati annullati perche' la gente ha perso il lavoro. Le spose sono incerte sulla possibilita' di affrontare le nozze. La mia azienda da anni sostiene il Made in Italy producendo in Italia e vendendo in tutto il mondo".

IL POST DELLO STILISTA PUBBLICATO SU FACEBOOK