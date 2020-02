Coronavirus, stop agli italiani nel mondo. Ecco cosa significa essere respinti

Coronavirus, adesso siamo noi italiani quelli da respingere

Il Coronavirus non è la prima epidemia che colpisce l’Italia e gli italiani. Ma per la prima volta l’Italia e gli italiano assaporano il gusto amaro di vedersi chiudere le porte in faccia. Il presidente del Consiglio Conte nei giorni scorsi ha dichiarato che "l'Italia è un paese sicuro, in cui si può viaggiare e fare turismo, ci sono solo aree limitatissime con restrizioni. forse è un Paese più sicuro di tanti altri". E ha spiegato di non accogliere con favore misure restrittive in arrivo dall'estero: "Sarebbe ingiusto che arrivassero limitazioni da parte di stati esteri. Non lo possiamo accettare. I nostri concittadini possono partire sicuri, per loro e per gli altri", ha dichiarato il presidente del Consiglio.

Una posizione contraddittoria rispetto alle misure prese in precedenza dallo stesso governo Conte, il primo in Europa a chiudere i collegamenti aerei diretti con la Cina. Una misura la cui utilità è oggetto di dibattito tra gli esperti e che ha creato qualche dubbio, anche per l'impossibilità di tracciare gli arrivi indiretti (cioè tramite scalo in un aeroporto terzo).

Coronavirus, tutte le misure sullo spostamento degli italiani all’estero. Paese per Pease.

Di fronte alle dimensioni dell'epidemia di coronavirus in Italia, diversi Paesi stanno adottando misure per contenere la diffusione del Covid-19. Gran parte delle misure sono elencate sul sito Viaggiare Sicuri, in continuo aggiornamento.





EUROPA:

COMMISSIONE UE: i dipendenti che sono stati nella zona rossa (gli 11 comuni piu' colpiti dall'epidemia di coronavirus) negli ultimi 15 giorni dovranno lavorare da casa fino a nuove disposizioni. Fonti dell'Eurocamera hanno fatto inoltre sapere che il Parlamento europeo potrebbe adeguarsi al protocollo della Commissione.

SPAGNA: un migliaio di turisti che soggiornano in un hotel ad Adeje, dove alloggiava l'italiano contagiato a Tenerife, sono in quarantena. La compagnia di navi da crociera spagnola Pullmantur Cruises vietera' l'imbarco a chiunque abbia viaggiato "da, per o attraverso" Lombardia e Veneto negli ultimi 15 giorni.

REPUBBLICA CECA: all'aeroporto di Praga gate per i viaggiatori provenienti dall'Italia, controlli sui passeggeri in ambiente igienizzato.

CROAZIA: controlli per chi proviene da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

SLOVACCHIA: presso l'aeroporto di Bratislava un controllo rafforzato su tutti i passeggeri in arrivo dall'Italia.

LITUANIA: Tutte le persone provenienti da Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna controllate a bordo dell'aereo; verranno raccolti i loro recapiti affinche' gli operatori del Centro nazionale della salute possano contattarli per le due settimane successive e monitorare il loro stato di salute.

GRAN BRETAGNA: chiesto ai cittadini di ritorno dal Nord Italia di rimanere isolati nelle loro case. Sei scuole sono state chiuse dopo che alcuni alunni sono rientrati dalla settimana bianca in Italia.

ROMANIA: tutti i viaggiatori asintomatici delle località italiane oggetto di specifica ordinanza della Lombardia e del Veneto direttamente in quarantena, per 14 giorni. Ai viaggiatori provenienti da altre localita' delle regioni Lombardia e Veneto sara' richiesto un isolamento volontario domiciliare per 14 giorni dall'arrivo.

MONTENEGRO: controllo all'ingresso per i passeggeri di voli provenienti dall'Italia e compilazione di un questionario.

UCRAINA: screening per chi proviene dall'Italia dai confini terrestri, in particolare quello con l'Ungheria, e negli aeroporti internazionali.

MOLDAVIA: termoscanner all'aeroporto di Chisinau per esaminare i passeggeri provenienti dall'Italia.

RUSSIA: i tour operator stanno ricevendo numerose richieste di cancellazione dei viaggi in Italia, ma poche sono state eseguite finora.

ASIA:

TAIWAN: i viaggiatori che arrivano dall'Italia dovranno osservare 14 giorni di quarantena. Il Centro per il controllo delle epidemie (Cecc) ha anche sconsigliato i viaggi in Italia se non in caso di assoluta necessità. Avvertenze simili sono gia' in vigore per Cina, Hong Kong, Macao e Corea del Sud.

MEDIO ORIENTE:

KUWAIT, GIORDANIA E IRAQ: vietato l'ingresso a chi proviene dall'Italia.

EGITTO: controlli medici per tutti i passeggeri provenienti dall'Italia.

ARABIA SAUDITA: le autorità di Riad hanno disposto il divieto di entrata in Arabia Saudita per i cittadini provenienti da una serie di Paesi, tra cui anche l'Italia. Sospesa, quindi, l'emissione dei visti turistici nei loro confronti e l'ingresso nel Paese ai membri degli equipaggi delle compagnie aeree. E' quanto si legge nel provvedimento diffuso dalle autorità saudite. Nell'elenco sono compresi Afghanistan, Azerbaijan, Cina, Hong Kong, Indonesia, Iran, Italia, Giappone, Kazakhstan, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Somalia, Corea del Sud, Siria, Taiwan, Tailandia, Uzbekistan, Vietnam e Yemen.

AFRICA:

SEYCHELLES: vietato alle compagnie aeree con voli diretti di imbarcare passeggeri che siano stati in Italia negli ultimi 14 giorni. I passeggeri che arrivano via mare non potranno sbarcare se sono stati in Italia. Tutti i residenti di ritorno che sono stati in Italia in quarantena per 14 giorni all'arrivo.

AMERICHE:

STATI UNITI

Il presidente Donald Trump sta valutando nuove restrizioni sui viaggi in Usa per il coronavirus a seconda del rischio dei Paesi di provenienza. "Al momento giusto potremmo farlo. Per ora non è il momento giusto. Stiamo controllando le persone agli arrivi", ha dichiarato Trump, rispondendo sulla possibile estensione ad altri Paesi, come l'Italia o la Corea del Sud, del bando sugli arrivi negli Stati Uniti che ora riguarda solo la Cina,

ARGENTINA: Per i passeggeri in arrivo dall'Italia firma di un'apposita autodichiarazione e controlli a campione della temperatura corporea.

BRASILE: Controlli sui voli diretti in arrivo dall'Italia a San Paolo.