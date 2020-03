Coronavirus, superati i mille contagi. American Airlines e Turchia: stop voli

Le persone contagiate dal coronavirus in Italia superano quota mille e arrivano a 1049; i decessi sono 29 e 50 i guariti. Lo ha riferito il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, nel punto stampa nella sede del Dipartimento. "Dei 1049 contagiati - ha spiegato - il 52% è in isolamento domiciliare, sono persone che non hanno sintomi o hanno sintomi talmente lievi da non richiedere ricovero. I ricoverati con sintomi sono 401, il 38% dei colpiti dal coronavirus, e 105 persone, il 10%, sono in terapia intensiva". "Registriamo 8 decessi nella giornata di oggi di persone che erano positive al coronavirus, persone anziane, 6 in Lombardia e 2 in Emilia Romagna. Abbiamo 4 guariti, è un dato positivo, sono della Liguria". "Il totale della distribuzione del numero nelle tre Regioni più importanti delle persone contagiate è di 552 nella Lombardia, il 52%; 189 in Veneto, il 18%; e 213 in Emilia Romagna, il 20% del totale. Sui tamponi effettuati siamo arrivati a oltre 18.500", ha concluso Borrelli.

Coronavirus: la Turchia sospende i voli con l'Italia

La Turchia ha sospeso, a partire da stanotte, tutti i voli verso Italia, Corea del Sud e Iraq. A comunicare la decisione il ministro della Salute, Fahrettin Koca, che ha spiegato che si tratta di una misura precauzionale gia' presa rispetto all'Iran, in seguito al diffondersi della epidemia del Coronavirus (Covid-19).

Coronavirus: Pence, screening a partenza da Italia e Sud Corea

"Il Dipartimento di Stato coordinera' lo screening in quei paesi delle persone che vengono in America", ha detto il vicepresidente Mike Pence. Gli Usa lavoreranno quindi con l'Italia e con la Corea del sud per coordinare lo screening dei viaggiatori. Pence coordina la task force degli Usa contro il coronavirus.

CORONAVIRUS: AMERICAN AIRLINES SOSPENDE VOLI DA E PER MILANO

American Airlines sospende i voli da e per Milano fino al 24 aprile prossimo compreso. Lo rende noto in una nota la compagnia aerea statunitense. "A causa della riduzione della domanda, American Airlines ha sospeso i voli da e per Milano Malpensa da e per gli aeroporti di New York Jfk e Miami. I voli dovrebbero riprendere il 25 aprile".