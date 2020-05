Coronavirus, tamponi fatti in modo sbagliato: rischio di lesioni al cervello

L'emergenza Coronavirus in Italia continua. La fase 2 è iniziata nonostante l'alto numero di contagiati e morti. Ma quello che è emerso sui tamponi ha dell'icredibile. Secondo quanto riporta La Stampa, l'Iss avrebbe fornito un rapporto sbagliato ai medici su come effettuare i tamponi e quando provocando una serie di inconvenienti. Un problema denunciato dal Presidente del Sis 118, Mario Balzanelli e dal virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco. E che i falsi negativi siano più di quanto si immagini lo rivela uno studio della prestigiosa Johns Hopkins School of Public Healt, che tra i tamponi eseguiti al quinto giorno dall’infezione ha scoperto ben il 38% di falsi negativi, percentuale che scende al 20% all’ottavo giorno, che è quello consigliato dagli autori dello studio per eseguire il test. Tutto il contrario di quello che raccomanda uno degli indicatori del monitoraggio epidemiologico a cura di Iss e Ministero della salute,che invece punta a un’esecuzione entro tre giorni.

Ma il problema - prosegue La Stampa - non è solo quando ma anche come si fanno. A svelare il giallo dell’errato rapporto dell’Iss, numero 11 del 7 aprile è il Professor Gaetano Libra, otorino laringoiatra con una lunga carriera alle spalle presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. «In quel testo -spiega- si indica una posizione verticale obliqua del tampone, anziché orizzontale rivolta in direzione del canale uditivo, come dovrebbe essere. Con il rischio che, eseguito in questo modo, il tampone non raggiunge la zona dove si raccolgono muco e secrezioni nei quali va ricercato il virus. Inoltre in questo modo c’è il serio rischio di lesioni al cervello e al bulbo olftattivo». Il protocollo adesso è stato corretto, ma in rete circolano ancora le lineeguida sbagliate.