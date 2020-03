Coronavirus, Task force del governo: "300 medici in arrivo nelle zone rosse"

Coronavirus, Conte: 300 medici da tutta Italia in zone colpite

“Fino a 300 medici arriveranno da tutta Italia a sostegno delle zone più colpite dal Coronavirus. Siamo al fianco delle comunità che sono in prima linea nell’affrontare questa emergenza, continuiamo a combattere questa battaglia insieme a loro”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Protezione Civile e su proposta del ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, ha deciso infatti di creare una task force di medici provenienti da ogni parte d'Italia da poter inviare nei territori con le maggiori criticità sanitarie.

In merito il capo della Protezione Civile ha firmato oggi un'ordinanza, che è stata trasmessa per l'intesa alle Regioni. La task force conterà fino a un massimo di 300 medici, con partecipazione su base volontaria. Il personale, selezionato per rispondere alle esigenze maggiormente richieste, opererà a supporto delle strutture sanitarie regionali.

Coronavirus, Gallera: domani via ospedale campo Cremona

Prenderà il via domani l’ospedale da campo costruito a Cremona grazie alla solidarietà di una chiesa evangelica americana: “Una risposta potente” l’ha definita l’assessore al Welfare di Regione Lombardia in un collegamento Facebook. Si tratta di una struttura con 60 posti letto e 16 posti di terapia intensiva, ha spiegato ancora. Potrà invece essere operativo da sabato l’ospedale militare che sarà realizzato a Crema: “Già da sabato o domenica arriverà una brigata di medici da Cuba”, con “grande esperienza nei confronti del virus Ebola”. Quanto all’ospedale da campo degli Alpini che sarà realizzato nella fiera di Bergamo, è certo che potrà partire: “La tensostruttura sarà pronta in 72/96 ore”, ha spiegato l’assessore alla protezione civile lombardo Pietro Foroni. "Poi ci vorrà il tempo per attrezzare i letti, ma si tratta di una struttura di eccellenza a livello internazionale” ha aggiunto.ù

Coronavirus, Pd: bene lavori ospedale Bergamo

“L'ospedale da campo a Bergamo si farà. Grazie a chi, con pragmatismo e determinazione, ha lavorato a diversi livelli istituzionali per superare le titubanze di Regione Lombardia. Grazie alle Regioni che hanno risposto cogliendo la disponibilità del Governo per l’invio di medici e personale sanitario. Perché Bergamo ha davvero bisogno di questo ospedale da campo". Lo dichiarano i deputati del Pd bergamasco Maurizio Martina ed Elena Carnevali, il senatore e viceministro dell’Economia Antonio Misiani, assieme al sindaco, Giorgio Gori, il segretario provinciale, Davide Casati, e al consigliere regionale della Lombardia Jacopo Scandella.