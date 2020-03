Covid-19, caccia alle radici amare. "Superfood": potente antibiotico naturale

Radice amara di Mairano De.Co è un prodotto tipico noto per le sue qualità di antibiotico naturale per favorire le difese immunitarie. In tempi di Coronavirus, la prima azienda produttrice in Italia, la Società agricola Cazzoletti Giacomo e Figli, sta riscontrando un picco di richieste informative, soprattutto da parte di consumatori che vorrebbero sapere dove possono acquistarla. Ma non solo.

Giuseppe Cazzoletti, responsabile commerciale dell’azienda di Mairano (Brescia). “Nelle regioni del Nord Italia, la radice amara di Mairano De.Co è ormai conosciuta come superfood naturale. Mentre al Centro e Sud lo è di meno, ma l’interesse non manca di certo. Nelle ultime settimane, infatti, abbiamo ricevuto tante telefonate ed e-mail di abitanti dell’Abruzzo, della Puglia, del Lazio e perfino della Sardegna”, evidenzia a Italiafruit News dell’azienda di Mairano (Brescia).

“Che idea mi sono fatto? La situazione di emergenza per il Covid-19, porta le famiglie italiane a vivere maggiormente nelle proprie case cambiando le abitudini. Di conseguenza c’è più tempo per cucinare. E, nel caso della benefica radice amara, per pelarla e cuocerla a vapore”.