Coronavirus, un altro infetto a Palazzo Chigi. E' il cerimoniere di Conte

Ora tocca al cerimoniere di Conte. Palazzo Chigi sembra bersagliato dal coronavirus nonostante le migliaia di mascherine del premier: da fonti della presidenza del consiglio è filtrata la notizia del ricovero allo Spallanzani del cerimoniere del premier. Si tratta di Enrico Passaro, Capo Ufficio Vicario dell’Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze. Le maiuscole sono del sito di Palazzo Chigi…

Il cerimoniere di Conte è allo Spallanzani

Il ricovero - scrive il sito www.7colli.it - si è reso necessario per le precarie condizioni di salute dell’alto dirigente della presidenza. Allo Spallanzani è in cura presso il prof. Nicastri, che però è davvero di poche parole in questo caso. Lo staff del premier si è molto speso per l’illustre paziente, dopo lo sfortunato epilogo che ha provocato la morte – al policlinico di Tor Vergata – del sostituto commissario Giorgio Guastamacchia, che prestava servizio nella scorta del presidente Conte. Proprio Passaro aveva dedicato un ricordo del poliziotto sulla propria pagina Facebook.

Dalle prime, scarne notizie sembrerebbe che comunque Passaro abbia superato per due volte il test del tampone, risultando negativo al Covid-19. Ma è ancora trattenuto presso lo Spallanzani, dove comunque gli hanno diagnosticato una forte polmonite e quindi non può esserci la matematica certezza di essere uscito indenne dal coronavirus.

Sempre accanto al premier

C’è da aggiungere che Enrico Passaro ha il delicato compito di organizzare e supervisionare gli eventi ufficiali che si tengono a palazzo Chigi. Quindi, sempre accanto al premier che nel malaugurato caso di positività del dirigente sarebbe automaticamente posto in quarantena.

Enrico Passaro è del 1958, nativo di Cava de’ Tirreni, è vanta una lunga carriera al servizio delle istituzioni.