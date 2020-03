Coronavirus, un tricolore per ogni balcone: l’appello di Vox Italia

Stringiamoci attorno al tricolore! È questo l’appello lanciato da Vox Italia, il partito che ha in Diego Fusaro il suo ideologo di riferimento, nel chiedere a tutti gli italiani di esporre una bandiera italiana fuori dalle finestre e dai balconi delle case mentre prosegue l’emergenza Coronavirus. “Un grande simbolo, che oggi più che mai deve farci sentire uniti – ha dichiarato Francesco Toscano, presidente di Vox Italia - mostrando al mondo intero il nostro orgoglio di Nazione, di un’Italia che non si arrende, un’Italia che soffre, ma reagisce, un’Italia che si piega ma non si spezza, un’Italia abbandonata da una Unione Europea matrigna, ma che riuscirà a rialzarsi in piedi e riconquistare la sua Sovranità”.

“Un plauso al personale medico-ospedaliero, in prima linea in questa dura battaglia, che sta rinunciando – ha aggiunto Toscano - alla propria vita e alle proprie famiglie, onorando il giuramento di Ippocrate, fino allo stremo delle forze: che sia loro ‘concesso di godere della vita e dell'arte, onorato dagli uomini tutti per sempre’. Un plauso alle forze dell’ordine e a tutte le categorie che stanno in trincea”. “Un piccolo gesto, in un momento così infausto, può servire a farci sentire uniti. Esponiamo allora la nostra bandiera fuori dalle finestre e dai balconi, facciamo sventolare il Tricolore, per chi sta lottando, per chi non ce l’ha fatta, per chi ce la farà”, ha concluso il presidente di Vox Italia.