Coronavirus, Usa: "Le mascherine devono usarle tutti, il virus è nell'aria"



L'emergenza Coronavirus continua e trova tutto il mondo spiazzato. Non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito, tutti a cercare risposte, a domandarsi come affrontare questo virus. Una delle questioni chiave è quella delle mascherine, servono a tutti o non sono necessarie? Anche l'Oms sembra non avere le idee chiare sull'argomento, soprattutto dopo le indicazioni che arrivano dagli Stati Uniti, che ribaltano un po' le tesi fin qui sostenute. I dubbi della comunità scientifica sulla nuova malattia sono tanti. Ma in pochi campi si è registrata così tanta confusione come sulle mascherine.



Gli studi delle ultime settimane - si legge su Repubblica - confermano che la diffusione del coronavirus nell’aria è più sostenuta di quanto si ritenesse all’inizio. E ora l’amministrazione Trump consiglia l’uso in pubblico delle mascherine. E anche l’Oms potrebbe decidersi a cambiare le sue linee guida. David Heymann, il responsabile del panel che si occupa dell’argomento presso l’Organizzazione di Ginevra, ha annunciato alla Bbc: "Stiamo studiando le nuove evidenze scientifiche e siamo pronti a cambiare le linee guida, se necessario". L’Organizzazione mondiale della Salute e l’Italia le consigliano a chi ha sintomi o assiste i malati di coronavirus. A Hong Kong sono obbligatorie sui mezzi pubblici.



