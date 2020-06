Coronavirus, Veneto: per la prima volta zero nuovi contagi e decessi

Per la prima volta in Veneto ci sono zero positivi e zero morti da coronavirus. I positivi restano fermi a 19.183 (1.085 quelli attualmente positivi al Covid) e i decessi a 1.954 tra morti ospedalieri e non. Una tendenza che conferma i dati di sabato sera che vedevano una crescita di 1 positivo e solo 3 decessi.

CORONAVIRUS: ZAIA, 'VENETI SONO STATI BRAVISSIMI'

''La realtà ci dice che i contagi stanno scendendo molto e che i veneti, che in questi mesi hanno sofferto, sono stati bravissimi''. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza alla protezione civile regionale.

CORONAVIRUS: ZAIA "HO STRUMENTALIZZATO VIRUS? NO COMMENT"

"I miei avversari dicono che ho usato il virus per fare propaganda e strumentalizzare gli operatori sanitari? No comment, lascio una riga vuota. Se in Veneto fosse andato male probabilmente non si sarebbe detto cosi'". Lo ha affermato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa in diretta facebook.

REGIONI: ZAIA "RINGRAZIO MATTARELLA PER PAROLE SU AUTONOMIA"

"Ringrazio Mattarella per le dichiarazioni a sostegno delle regioni. Fino a qualche anno fa si tentava di eliminarle, mentre oggi si e' capito che non sono un ente inutile. L'autonomia non e' una sottrazione di potere come crede qualcuno a Roma ma assunzione di responsabilita'". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa in diretta facebook.