Coronavirus, via libera agli spostamenti tra tutte le regioni dal 3 giugno

Il Governo ha confermato le riaperture gia' in vigore per il 3 giugno: gli spostamenti interregionali senza limitazioni. Resta il divieto di mobilita' per le persone sottoposte a quarantena. La decisioone è emersa, al termine di una riunione con il premier Conte, i capidelegazione, la ministra dell'Interno Lamorgese, il sottosegretario alla Presidenza Fraccaro.

Al vertice il ministro della salute Speranza ha illustrato gli ultimi dati sull'epidemia. Il Governo vuole comunque visionare anche i dati che verranno da qui 2 giugno. E' possibile nei prossimi giorni anche un ulteriore confronto tra l'esecutivo nazionale e le regioni.

"Il Decreto legge vigente prevede dal 3 spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l'andamento della curva", ha spiegato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della riunione dei capidelegazione.