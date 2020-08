Un piccolo aereo superleggero, con due persone a borgo è precipitato nel Cosentino, per cause in corso di accertamento.

Cosenza, aereo superleggero precipita

Il fatto è avvenuto nelle campagne tra Cassano all'Ionio e Francavilla Marittima, in contrada Murata, non lontano dall'aviosuperficie di Sibari. Sul posto ci sono i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Ancora non identificate le vittime, ma si tratterebbe di due turisti.