Costacurta:"Berlusconi non mi parla da 19 anni.Andai al Gay Pride si risentì"

Alessandro Costacurta, storica bandiera del Milan, con cui ha vinto tutto nell'era Berlusconi, si lascia andare a giudizi politici, parlando anche del rapporto con il suo ex presidente, ora ricoverato al San Raffaele per essere risultato positivo al Coronavirus. "Berlusconi - spiega Costacurta a Repubblica - non lo sento da 19 anni. Mi fece il regalo per il matrimonio, ma non l’ho mai frequentato fuori dal calcio. Credo che si risentì perché una volta, anni fa, parlai bene di Veltroni".

"Non sono mai stato berlusconiano, nel 2015 andai con Giuliano Pisapia sul palco del Gay Pride. Un’esperienza bellissima. Bella quasi come alzare la Coppa dei Campioni. Mi giunse voce che Berlusconi non aveva apprezzato. È stata una della mie giornate migliori. Una grande festa di civiltà. Ho davanti agli occhi Corso Buenos Aires pieno come un uovo. Senti che fai un battaglia per i diritti, cose che cambiano in meglio una società".

Costacurta dice la sua anche sul Referendum: "Voto No, non voglio vedere le facce di Di Maio e Toninelli trionfanti. Molti territori non saranno più rappresentati. Mi pare grave. Diverse zone d’Italia non avranno voce. Mia moglie, Martina Colombari - prosegue sembra orientata per il Sì, ma deciderà all’ultimo. Forse alla fine riuscirò a portarla dalla mia parte. Del resto non ama i grillini nemmeno lei".