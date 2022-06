Covid, medico bolognese salva centinaia di persone ma rischia la radiazione

Il 7 giugno l’Ordine dei Medici di Bologna ha sottoposto a procedimento disciplinare il dottor Fabio Milani, che ha salvato diverse centinaia di persone. Rischia la radiazione. Abbiamo sentito il suo legale, l’avvocato Nino Moriggia

E’ noto che il dottor Milani ha salvato diverse centinaia di persone dal Covid. Ne conosco addirittura tantissime io. Di che cosa è incolpato oggi?

Il dottor Milani deve rispondere davanti all’Ordine dei medici per 12 capi di incolpazione, di varia natura. Lo si accusa di essersi schierato contro la vaccinazione che è una sperimentazione genica. In realtà i fatti non stanno così. Durante il procedimento che si terrà a Bologna il 7 giugno faremo valere le nostre ragioni. E’ un processo politico

Ma durante il Covid abbiamo visto molti medici non rispondere ai pazienti, quando cercavano aiuto ed erano ammalati. Ma che senso ha ora processare Milani che invece aiutava i pazienti anche non suoi?

Ha cercato di aiutare chiunque lo chiamasse, accollandosi oltre i suoi 1500 assistiti, visto che è un medico di base, anche i pazienti abbandonati o quando questi si sentivano al massimo rispondere: “prendete la tachipirina e restate in attesa”. Potremmo dire che è stato coraggioso ma questo coraggio viene interpretato da taluni come un atto di incoscienza o meglio come un atto di disobbedienza

Ma disobbedienza a cosa? A una legge fatta dal governo o al vincolo che ha il medico di salvare le persone?

Questo discorso è centrale. Guardiamo al caso della circolare del governo sulle autopsie dei morti da Covid. Ci sono stati degli interrogatori di esponenti del governo che si sono difesi sostenendo che le circolari erano delle raccomandazioni atte a limitare le autopsie, non esprimevano un obbligo...

Quindi?

Allora, se sono raccomandazioni per loro perché non lo sono per i medici che hanno deciso di agire secondo scienza e coscienza? I medici hanno preso atto della situazione, obbedendo al giuramento di Ippocrate e rispondendo alla propria coscienza, hanno tentato di salvare le persone, non di obbedire alle raccomandazioni del ministero della Salute, soprattutto se queste raccomandazioni sono palesemente ascientifiche

Giorno 7 sono attese molte persone a Bologna. Sotto la sede dell’Ordine dei medici in via Zaccherini Alvisi è stata indetta una manifestazione di protesta alle 19.30, ho letto…

Sì, c’è molta solidarietà intorno a Milani per la gente che ha salvato. Noi ci difenderemo nel procedimento. E’ evidente che Milani ha agito secondo i canoni deontologici, secondo scienza e coscienza.

Altre accuse? Perché Milani era già sospeso per non essersi vaccinato?

Ci sono segnalazioni di colleghi ma i temi sono sempre gli stessi. Sarebbe intervenuto e non doveva, ha dato consigli...

Non capisco, cosa dovrebbe fare un medico sospeso che si ritrovasse in mezzo a un incidente stradale, con la gente che rischia di morire? Girarsi dall’altra parte perché sospeso o fare qualcosa? Legalmente cosa dovrebbe fare? Perché con il Covid ci siamo ritrovati in una situazione non dissimile con la gente che chiedeva aiuto nel deserto, visto che non riusciva a respirare e vedeva la saturazione dell’ossigeno nel sangue crollare…

Secondo coscienza un medico in qualsiasi situazione si trovi, dove reputa che la condizione del paziente sia grave o gravissima, che implica un intervento immediato, deve intervenire, indipendentemente dal fatto che sia sospeso o che sia in pensione o che non stia esercitando la sua professione per mille altri motivi. L'arte del medico è una missione. Il medico si mette i guanti chirurgici e agisce quando qualcuno é in pericolo di vita, fa quello che deve fare

Ma che tipo di procedimento è questo di Milani?

Come le dicevo, per me è un processo politico, nel senso che il governo ha imposto determinati comportamenti. Non dimentichiamo che qualche anno fa è stata introdotta una legge che ha trasformato la posizione dei sanitari italiani, medici e infermieri e quant’altro in ausiliari del ministero della Salute

Cosa ha implicato?

Che la medicina ha preso una deriva autoritaria, siamo in una sorta di autoritarismo sanitario. Le faccio un esempio: se vi fosse un pazzo scatenato, al ministero della Salute, che ordinasse l'eutanasia per alcuni tipi di malati i medici dovrebbero eseguirla. Per paradosso se il pazzo ordinasse di fare interventi chirurgici senza anestesia i medici dovrebbero eseguirli Con il Covid è successo che qualcuno ha ordinato alcuni comportamenti e qualcuno altro ha dovuto eseguirli

Ci sta dicendo che negli ultimi anni, sotto i nostri occhi, è cambiato il lavoro medico e non ce ne siamo accorti?

Sì, lo vediamo anche nel segmento formativo dei medici. Gli studenti di medicina oggi vengono “educati” e istruiti per eseguire ordini e applicare protocolli, non a formarsi e perseguire la salvezza del paziente in scienza e coscienza. Questo è l'aspetto drammatico ed è il contesto dove si iscrive questo processo a Milani

Ma di questo passo dove finiscono le cure?

Più si va avanti in questa gestione folle più ci si distacca del buon senso. E nascondere la testa sotto la sabbia non eviterà che i nodi vengano al pettine per chi ha applicato provvedimenti contraddittorio e ascientifici ma anche per chi ha fatto finta di nulla. I fenomeni storici sono ciclici e quando tutta verità verrà a galla e la maggioranza dei magistrati, ora sono una minoranza ma hanno iniziato a darci ragione, si sentirà libera e prenderà coraggio e amministrerà la giustizia per come è stabilito da Costituzione e codici, ci saranno delle conseguenze. In questi giorni stiamo vedendo in tutta Italia alcuni gli Ordini dei farmacisti, dei medici, degli odontoiatri che non approvano i bilanci. E’ un segnale col quale esprimono un dissenso verso questa deriva di irresponsabilità totale nei confronti dei cittadini

