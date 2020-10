Covid casi oggi, contagi sotto quota 10mila: sono 9.338. Ma calano i tamponi

In calo, come ogni lunedi', casi e tamponi nelle 24 ore in Italia: sono 9.338 i nuovi positivi (ieri 11.705), ma con 98.862 tamponi eseguiti, 48mila meno di ieri. 423,578 i casi totali dall'inizio dell'epidemia. In salita i decessi, che arrivano a 73 (ieri 69), per un totale di 36.616. Ancora balzo dei ricoveri, con 47 terapie intensive in piu' (ieri 45), arrivate a 797 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 545 in piu' (ieri 514), per un totale di 7.676. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Per fare un confronto piu' omogeneo, lunedi' scorso, sempre con meno tamponi della media (allora furono 85mila) i casi erano 4.619, quindi nell'arco di una settimana c'e' stato un raddoppio secco. La regione con piu' casi oggi e' ancora la Lombardia (+1.687), seguita da Campania (1.593), Toscana (986), Lazio (939) e Piemonte (933). Nessuna regione a zero, la migliore la Basilicata con 22 casi. Rallenta il numero dei guariti, 1.498 oggi (ieri 2.334), per un totale di 252.959, mentre il numero delle persone attualmente positive sale di altre 7.766 unita' (ieri +9.302), e arriva a 134.003 malati attuali. Di questi, 125.530 sono in isolamento domiciliare, 7.174 piu' di ieri. Preoccupa la percentuale positivi-casi testati (65.824 oggi), vero indice del sovraccarico del sistema di tracing: e' arrivato al 14,1%. Un tampone ogni sette, ormai, e' positivo.