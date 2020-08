Covid, doccia fredda dai dati: 1.367 nuovi contagiati e 13 morti

Sono 1.367 i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 878. Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 262.540. Lo rilevano i dati elaborati dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale. Oggi si registrano inoltre 13 decessi (ieri erano 4), il numero delle vittime sale quindi a 35.458. Il totale degli attualmente positivi è di 20.753, di questi 1.055 sono ricoverati con sintomi, 69 sono in terapia intensiva (ieri erano 66) e 19.629 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 93.529 (ieri erano 72.341, di cui 8.495 tamponi rapidi aggiunti dalla Regione Lazio) per un totale di 8.219.421. La Valle d'Aosta è l'unica regione Covid-free.



La regione col maggior incremento di positivi è la Lombardia con 269 nuovi casi (98.814 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 16.857. I nuovi tamponi sono 16.561, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.517.718; Lazio 162 nuovi casi (10.398 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 876. I nuovi tamponi sono 9.008, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 520.992; Toscana 161 nuovi casi (11.414 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 1.140. I nuovi tamponi sono 6.084, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 509.725; Veneto 147 nuovi casi (22.337 casi totali). Oggi sono state registrate 9 vittime, il totale dei deceduti è di 2.116. I nuovi tamponi sono 16.102, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 1.492.410; Campania 135 nuovi casi (6.111 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 443. I nuovi tamponi sono 3.026, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 393.265; Emilia-Romagna 120 nuovi casi (31.214 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 4.458. I nuovi tamponi sono 10.757, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 853.910; Piemonte 75 nuovi casi (32.515 casi totali). Oggi è stata registrata una vittima, il totale dei deceduti è di 4.144. I nuovi tamponi sono 5.545, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 569.913; Sardegna 53 nuovi casi (1.912 casi totali).



Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 134. I nuovi tamponi sono 1.608, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 128.423; Puglia 51 nuovi casi (5.170 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 555. I nuovi tamponi sono 3.510, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 291.265; Liguria 41 nuovi casi (10.724 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 1.571. I nuovi tamponi sono 2.343, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 228.099; Sicilia 33 nuovi casi (4.124 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 286. I nuovi tamponi sono 3.353, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 333.802; Friuli Venezia Giulia 33 nuovi casi (3.684 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 348. I nuovi tamponi sono 5.509, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 312.975; Abruzzo 26 nuovi casi (3.687 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 472. I nuovi tamponi sono 1.248, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 150.149; Umbria 20 nuovi casi (1.699 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 80. I nuovi tamponi sono 1.840, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 146.429; Marche 9 nuovi casi (7.133 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 987. I nuovi tamponi sono 1.385, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 197.179; Molise 9 nuovi casi (520 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 23.



I nuovi tamponi sono 350, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 31.860; Calabria 8 nuovi casi (1.416 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 97. I nuovi tamponi sono 1.224, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 148.868; P.A. Trento 7 nuovi casi (5.039 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 405. I nuovi tamponi sono 1.898, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 181.322; P.A. Bolzano 5 nuovi casi (2.898 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 292. I nuovi tamponi sono 1.431, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 132.538; Basilicata 3 nuovi casi (508 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 28. I nuovi tamponi sono 539, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 54.141; Valle d'Aosta 0 nuovi casi (1.223 casi totali). Oggi non sono state registrate vittime, il totale dei deceduti è di 146. I nuovi tamponi sono 208, il totale dei tamponi effettuati da inizio pandemia è di 24.438.