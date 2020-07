Covid in Africa, allerta dell'Oms: "Intero continente a rischio emergenza"

Coronavirus, Oms: "Molto preoccupati per accelerazione casi in Africa"

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha avvertito che l'Africa potrebbe essere l'origine di una nuova grande epidemia di coronavirus. "Sono molto preoccupato adesso, perché stiamo iniziando a vedere un accelerazione della malattia in Africa", ha detto il numero uno dell'emergenze per l'Oms Michael Ryan.

Coronavirus: nel continente africano 725mila casi e 15mila decessi

In Africa si contano al momento 725mila casi confermati e 15mila morti, ma l'incremento delle infezioni in Sudafrica, il Paese più colpito dell'area (350mila casi e 5.000 morti), è da interpretare come un possibile annuncio di quello che potrà accadere negli altri Paesi. "Non è una sveglia soltanto per il Sudafrica. Dobbiamo considerare quello che sta accadendo in Africa molto, molto seriamente", ha aggiunto Ryan.