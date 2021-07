Lequile, rapina con omicidio. Fermato anche il complice: un 28enne italiano

Lequile omicidio, per la morte di Giovanni Caramuscio, il direttore di banca in pensione ucciso durante un prelievo davanti alla moglie, è stato fermato il secondo uomo

Assassinato nella notte del 16 luglio a Lequile, nel Leccese, per un tentativo di rapina. Per l'assassinio è stato arrestato Macaj Paulin, un albanese di 31 anni il 17 luglio scorso, ritenuto l'esecutore materiale del delitto. Ora i carbinieri hanno sottoposto a fermo d'indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Lecce, Andrea Capone, un 28enne di Tricase, residente a Lequile. L'accusa è di concorso in omicidio.

Entrambi rispondono anche di porto abusivo di arma alterata e ricettazione. Ad incastrare Capone sarebbe stata la felpa scura a maniche lunghe abbandonata la sera dell'omicidio in un pozzo e ritrovata la sera stessa dai vigili del fuoco e che grazie alle immagini delle riprese di videosorveglianza è stata riconosciuta come quella che indossava il rapinatore non armato. Attraverso il profilo facebook del 28enne la stessa felpa è stata riconosciuta in diverse foto, dallo stesso indossata in più di un'occasione.

Delitto Lequile: la ricostruzione

L'inchiesta, condotta dal pubblico ministero della Procura di Lecce Alberto Santacatterina insieme ai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo e della compagnia di Lecce, ha ricostruito la dinamica dei fatti di quella notte. I rapinatori indossavano una mascherina chirurgica. Insieme sarebbero fuggiti dal retro della banca quando, intorno alle 23, Caramuscio si era accasciato a terra centrato al torace da due colpi di pistola calibro 9.