Denise, avvocati sulle tracce della bimba ripresa a Milano nel 2005

Caso Denise, la bimba ripresa nel video con una nomade a Milano potrebbe essere lei.

Proseguono le indagini sul caso di Denise Pipitone, la bambina siciliana sparita a Mazara del Vallo nel settembre 2004. Un nuovo particolare riaccende la pista rom. La ricerca si concentra sulla nomade ripresa in un video da un guardia giurata, Felice Grieco, a Milano nel 2005 in compagnia di una bambina. Potrebbe trattarsi della stessa persona che nel gennaio di quell'anno fece una chiamata anonima a Pietro Pulizzi, il papà di Denise. Un confronto fotografico fra le due donne è stato mostrato durante la trasmissione a Mattino Cinque. Il legale della famiglia Pipitone, Giacomo Frazzitta, durante la diretta tv ha annunciato di essere sulle tracce della donna. "La somiglianza è notevole", ha commentato Frazzitta. "Non sappiamo se la bimba ripresa a Milano fosse Denise ma è importante trovare la nomade che era con lei. Se la trovassimo almeno potremmo toglierci questo dubbio. Questa foto ha delle somiglianze importanti con la donna che accompagnava la piccola ripresa a Milano" continua Frazzitta.