Detenzione Zaky, mailbombing alla Farnesina

Gli studenti di Bologna bombardano la casella mail della Farnesina con centinaia di mail per chiedere un impegno concreto per la liberazione di Patrick Zaky

È la nuova iniziativa dei compagni di corso dello studente egiziano dell’Università di Bologna detenuto al Cairo: “Il coronavirus ci impedisce di scendere in piazza e allora la nostra mobilitazione si sposta sul web: manderemo migliaia di mail al governo italiano per chiedere un impegno concreto per la liberazione di Patrick”

Un mailbombing alla Farnesina, con l’invio di migliaia di email al governo italiano per chiedere un impegno concreto sulla vicenda di Patrick Zaky. È la nuova iniziativa dei compagni di corso dello studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato al Cairo lo scorso 7 febbraio, che oggi si trova ancora in carcere con le accuse di fomentare le manifestazioni e il rovesciamento del governo, pubblicare notizie false sui social minando l’ordine pubblico, promuovere l’uso della violenza e istigare al terrorismo. A causa dell’ordinanza regionale contro il coronavirus, le manifestazioni per chiedere la liberazione di Patrick sono state sospese e così oggi la mobilitazione si sposta sul web: sulla pagina Facebook Patrick Libero è stato creato un evento con tutte le istruzioni per inviare in automatico una mail alla Farnesina, per chiedere un impegno immediato per la liberazione di Zaky.

“Con questo mailbombing vogliamo risvegliare l’attenzione del governo italiano sull’ingiusta detenzione di Patrick e sulla violazione dei suoi diritti – racconta Sofia Selighini, 23 anni, compagna di corso di Patrick al master “Gemma” dell’Alma Mater di Bologna –. Nella mail avanziamo due richieste specifiche: richiamare immediatamente l’ambasciatore italiano in Egitto e dichiarare l’Egitto un Paese non sicuro. Il governo italiano ha fatto tante dichiarazioni su questa vicenda, ora è venuto il momento di impegnarsi concretamente”.

Tre giorni fa, il 24 febbraio, i genitori di Patrick hanno scoperto che il ragazzo è stato trasferito senza preavviso dalla stazione di polizia di Talkha, dov’era detenuto, alla prigione pubblica di Mansura. Non sono state concesse visite alla famiglia o agli avvocati fino al 5 marzo: “Le visite sono un diritto di ogni detenuto, tanto più che in questo caso si tratta di un arresto preventivo senza alcun processo ultimato – spiega Selighini –. In questi dieci giorni nessuno potrà verificare le condizioni in cui si trova Patrick, né dove si trovi effettivamente: questo crea grande preoccupazione. Ricordiamoci che il primo giorno di detenzione Patrick è stato sequestrato, bendato, spogliato dei suoi vestiti, minacciato e torturato. Adesso il governo egiziano sta sfruttando il calo di attenzione sul suo caso, a causa dell’epidemia del coronavirus che ha monopolizzato i media, per agire indisturbato e non garantirgli i suoi diritti. Ma noi continuiamo a lavorare per mantenere alta l’attenzione: queste mail devono dare una scossa al governo, non possiamo dimenticarci di Patrick”.

da Redattore Sociale