Dipendenti Comune Rosarno. Strisciavano il badge per andare alle slot machine

Già è “fastidioso” fare il dipendente comunale a Rosarno (Reggio Calabria), vorresti anche non passare il badge per andare a giocare alle slot machine!?

Per 300 episodi accertati nel Comune calabrese 8 persone sono finite indagate a vario titolo per peculato, truffa e false attestazioni o certificazioni. Timbravano il tesserino del Comune, di cui erano dipendenti, e uscivano per recarsi al bar a bere un cicchetto o andavano a giocare alle slot machine o a fare la spesa o a prendere i figli a scuola. Qualcuno è stato addirittura trovato a far visita ai propri cari, al cimitero! Tutto durante l’orario di lavoro e quindi pagato dalla collettività.

Il lavoro da dipendente pubblico, che soprattutto al Sud è una manna dal cielo, a qualcuno risulta stressante!

Nella maggioranza dei casi i soggetti indagati usavano i mezzi pubblici dell’Ente che dovevano invece servire alle attività di servizio. Una prassi straconosciuta nel paesino calabrese ma a cui ormai nessuno faceva più caso. Ci ha fatto invece caso un agente dei carabinieri da cui è scaturita l’indagine.

Ironia degli inquirenti, all’operazione dei carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria è stato dato il nome “Torno subito” e all’alba di oggi, dopo gli accertamenti, le forze dell’Ordine hanno notificato a 8 persone (4 finiti agli arresti domiciliari e 4 all’obbligo di presentazione alla polizia) un’ordinanza che li ritiene responsabili, a vario titolo, dei vari reati suddetti. Ad altre 4 persone è stato invece notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. In tutto 12 persone coinvolte. Ora considerate che il Comune calabrese di Rosarno, di circa 15.000 anime, ha un numero di dipendenti inferiore alle 40 unità e traetene le conseguenze!

Per alcune delle persone coinvolte le ipotesi di reato sono aggravate dall’aver agito abusando dei poteri conferiti e violando anche i doveri di servizio: avevano il compito di controllare quanto svolto dagli altri dipendenti.

Le misure cautelari personali sono state emessa dal Tribunale di Palmi su richiesta della locale Procura della Repubblica di Palmi. L’eventuale procedimento per danno erariale e d’immagine potrebbe prendere piede in un secondo momento e dopo l’intervento della Corte dei Conti calabrese, alla quale è stato comunicato dell’indagine e dell’ordinanza.

I soggetti più coinvolti, i primi 8, hanno tutti un’età superiore ai 60 anni e sarebbero dipendenti delle varie aree organizzative del Comune. Tra loro anche un responsabile di Unità Operativa Complessa ed un responsabile che in passato è stato Comandante dei Vigili.

Anche se le persone al centro dei provvedimenti restano innocenti fino a condanna definitiva, la mole degli accertamenti di carabinieri e Procura sarebbe importante. Le indagini si sarebbero svolte tra giugno 2017 e luglio 2018, con pedinamenti, riprese video e fotografie.