Dispersi sul Monte Velino: trovato il corpo di una escursionista

La Prefettura dell'Aquila informa che e' stato da poco individuato il corpo di uno dei quattro escursionisti dispersi da domenica 24 gennaio sul Monte Velino. Nella mattinata erano in corso le ricerche, mai interrotte se non nelle giornate di forte maltempo, anche con unita' cinofile, condotte da tutte le componenti presenti sulla zona. Al momento non si conosce il nome della vittima. Tutti gli escursionisti dispersi sono di Avezzano (L'Aquila). Intanto continuano le operazioni per la ricerca degli altri tre dispersi.

I nomi dei dispersi sul Monte Velino sono Valeria Mella, 25 anni, il suo fidanzato Gianmarco Degni (26), Gian Mauro Frabotta (31) e Tonino Durante (55), usciti domenica 24 gennaio per un’escursione in Valle Majelama a quoto 1.800 metri. I soccorritori stanno valutando degli obiettivi sulla scorta di nuovi elementi che sono stati acquisiti. Nel frattempo nell’area in cui si concentrano le ricerche degli altri dispersi, verranno utilizzati dei droni che abbinati a delle paline fissate a terra, renderanno possibile il monitoraggio sulla spessa coltre bianca.