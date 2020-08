Domodossola, con il parapendio 17enne finisce in un canale e annega

Una diciassettenne e' morta annegata a Domodossola cadendo in un canale con il suo parapendio. La giovane, che viveva a Verbania, e' finita in acqua in fase di atterraggio, probabilmente per una manovra sbagliata o un'anomalia nel funzionamento del parapendio. Il corpo della giovane e' stato recuperato nel canale, gestito da Enel, che scorre tra Domodossola e Villadossola, nei pressi dell campo volo di frazione Siberia alle porte di Domodossola. Nulla hanno potuto i soccorritori intervenuti sul posto.