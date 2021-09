Donano 150mila € per il figlio malato.Padre li usa per feste hot, bimbo muore

Raccoglie soldi per il figlio: li spende in prostitute, alcol e droga

Una campagna di raccolta fondi per finanziare i costosissimi farmaci per il piccolo Joao Miguel Alves, che soffriva di atrofia muscolare spinale: una dose costava infatti oltre 80 euro e il governo aveva accettato di finanziare solo i primi tre trattamenti.

La raccolta aveva avuto un grandissimo successo e aveva permesso di raccogliere un somma di circa 230 mila euro divisi in quattro diversi conti bancari. Le cure sono iniziate lo scorso anno ad agosto.

A maggio il padre 37enne avrebbe iniziato a prelevare dai conti destinati al figlio denaro fino a quando non ha deciso di abbandonare la famiglia e trasferirsi in hotel. La donna ha denunciato l’uomo ed è venuta a galla la terrbile verità: pagamenti per diverse notti in albergo in compagnie di prostitute, pagate con i proventi della raccolta fondi. La somma sottratta ammonterebbe a circa 150 mila euro spesi in beni di lusso come vestiti costosi, orologi, alcol e droghe e prostitute.

L'uomo indagato è stato arrestato

L'uomo aveva raccontato di essere stato vittima della criminalità organizzata, ma è bastata qualche indagine per capire le reali intenzioni dell'uomo. Le forze dell’ordine stanno continuando le indagini per andare a fondo della vicenda.