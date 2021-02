Draghi al Quirinale da Mattarella: incarico per nuovo governo. SEGUI DIRETTA

MARIO DRAGHI AL COLLE DAL PRESIDENTE MATTARELLA

Misure anti-Covid al Quirinale rispettate alla lettera anche da Mario Draghi che è entrato nel palazzo del Quirinale ed è stato sottoposto alla rilevazione della temperatura. Possibile, ma improbabile: e se Mario Draghi si presentasse al Quirinale con la lista dei Ministri del suo governo gia' pronta? Sono in parecchi ad averlo pensarlo gia' da ieri sera, da quando e' stata resa nota l'ora della convocazione, le 12, per il conferimento dell'incarico da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Affaritaliani.it ha descritto il quadro politico attuale. Percepito come un vaccino per salvare l'Italia alla deriva, il Governo che Draghi si appresta a formare sara' un esecutivo snello, di circa 16 ministri, depurato dai dicasteri doppioni e formato, probabilmente da diversi esponenti della task force guidata da Vittorio Colao. Un dream team, come era stato definito, che aveva elaborato una serie di progetti per rendere il Paese competitivo e riavviare l'economia nel corso e soprattutto dopo la pandemia.