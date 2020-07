Emanuele Filiberto, Sorrentino (ad Fincantieri): "Non ho aderito al movimento"

Gentile Direttore,

in merito all'intervista "Emanuele Filiberto scende in campo. Nasce il mio nuovo movimento", preciso di essere stato coinvolto esclusivamente in qualità di relatore ad un webinar sulle eccellenze italiane, e di non aver mai aderito ad alcun progetto politico, ancor meno di ispirazione monarchica.

Peraltro, se mi è consentita una battuta scherzosa, le mie origini campane mi impedirebbero di sostenere un partito sabaudo... Tutt'al più borbonico.

Con viva cordialità,

Marcello Sorrentino, ad Fincantieri Infrastructure