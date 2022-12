Tragedia Ischia, Legnini commissario con maxi stipendio

Emergenza Ischia, commissari? C'è gente che si spacca la schiena per 50 euro al giorno per ingrassare costoro

E' stato mandato a Ischia il Commissario straordinario di Governo Giovanni Legnini. Prende più soldi costui, amico di Musumeci, in un giorno che molti di noi in un anno. Questa è l'Italia dei commissari e delle consulenze. C'è gente che si spacca la schiena per 50 euro al giorno per ingrassare costoro.