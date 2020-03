Coronavirus colpisce il governo. Patuanelli in autoisolamento

Coronavirus, Patuanelli in autoisolamento Mise: test negativo

Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, è in autoisolamento al Mise dopo aver avuto un contatto diretto con l'assessore lombardo Alessandro Mattinzoli, risultato positivo al coronavirus. Patuanelli, che non ha alcun sintomo, è stato sottoposto al test ed è risultato negativo. Il contatto con Mattinzoli risale a circa una settimana fa e il ministro è stato l'unico del ministero a incontrare l'esponente della giunta Fontana.

Emilia-Friuli, consiglieri regionali contagiati

Due assessori regionali dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini (sanita') e Barbara Lori (programmazione territoriale e montagna), sono risultati positivi al coronavirus e si trovano ora in isolamento presso le loro abitazioni. Lo comunica in una nota l'ente regionale. Il presidente Bonaccini e il sottosegretario Baruffi sono risultati negativi. Secondo quanto emerso, la prima ad accusare i sintomi e' stata l'assessora Barbara Lori la quale aveva partecipato alla seduta di insediamento solo venerdi' scorso. Appena appresa la notizia, ieri sera tardi, sono stati eseguiti i testi sugli altri componenti dell'esecutivo regionale tra cui il presidente Bonaccini e l'assessore Donini. Quest'ultimo e' piu' volte entrato in diretto contatto con Lori. In entrambi i casi e' in corso di definizione la lista dei contatti avuti nei giorni passati e, cosi' come previsto dai protocolli, verranno svolti gli accertamenti sulle persone interessate, contattate direttamente dalle strutture sanitarie competenti territorialmente. Il presidente Bonaccini partecipera' all'incontro con il premier Conte e le parti sociali dedicato alle misure economiche, previsto nel pomeriggio a Roma, collegato in videoconferenza dalla Regione, a Bologna.

Coronavirus, Camionisti si rifiutano di arrivare in Italia

"Si registrano le prime conseguenze extra sanitarie dovute alla diffusione del coronavirus: un mezzo pesante, proveniente dalla Germania, che avrebbe dovuto consegnare materiali a Gorizia per i lavori di sistemazione di una scuola, è rimasto fermo al Brennero, perché non si trovano autisti disposti a guidarlo in Italia". Lo rende noto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che è stato informato dell'accaduto dai propri uffici municipali. I camionisti non avrebbero solo paura di contrarre il virus, ma vogliono evitare l'eventuale quarantena che potrebbe essere loro imposta al rientro in patria, fermandosi così per 15 giorni.

Coronavirus, India: positivi 16 dei lodigiani in quarantena

Sono 16 i turisti italiani in India contagiati dal coronavirus, ha reso noto il ministro della sanità indiano Harsh Vardhan. Fanno parte di un gruppo di 25 turisti italiani che era arrivato in India lo scorso 21 febbraio, prima dell'introduzione delle nuove restrizioni. Anche l'autista che li accompagnava si è ammalato. In India sono risultate positive al test per il coronavirus in tutto 28 persone, 25 solo oggi. I primi tre che si erano ammalati sono guariti.

CORONAVIRUS. CONSIGLIERE REGIONALE FVG POSITIVO AL TAMPONE

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia chiuso per coronavirus. Lo ha deciso la scorsa notte il presidente dell'Assemblea legislativa, Piero Mauro Zanin, dopo la notizia che un consigliere regionale, presente in aula martedi' mattina, in serata e' risultato positivo al test del coronavirus, riferisce una nota della Regione. E' stato attivato il protocollo per le verifiche su familiari, consiglieri regionali e altre persone entrate in contatto col consigliere. La sede del Consiglio regionale di piazza Oberdan di Trieste rimane quindi chiusa oggi al pubblico e al personale, "consentendo in questo modo di procedere alla sanificazione di Aula e spazi attigui, ovvero dei locali frequentati nella mattinata di ieri dal consigliere regionale risultato successivamente positivo al test del coronavirus", fa sapere il segretario generale dell'Assemblea, Franco Zubin. Lo stesso rimanda al successivo consulto con le autorita' sanitarie competenti ogni decisione relativa ai prossimi giorni. Il Consiglio regionale oggi e domani avrebbe dovuto discutere e approvare il disegno di legge SviluppoImpresa nel quale erano state inserite ieri dalla giunta delle misure a sostegno delle imprese regionali, strette dalla crisi determinata proprio dalla diffusione del coronavirus.

CORONAVIRUS: CASO SOSPETTO POSITIVO A LIVORNO, 50ENNE IN RIANIMAZIONE

Un livornese di circa 50 anni con un tampone positivo al coronavirus Covid19, in attesa di validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, si trova ricoverato in isolamento nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Livorno in condizioni critiche. Lo comunica l'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. L'uomo, spiega l'Asl, si era presentato autonomamente al pronto soccorso. Tutti gli operatori del reparto che sono entrati in contatto con lui sono stati posti in quarantena preventiva. L'Igiene pubblica sta lavorando per individuare eventuali altri soggetti che nei giorni precedenti devono essere stati in contatto con l'uomo. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, a seguito della notizia del primo caso di coronavirus in città, fa sapere che si è aperta l'Unità di Crisi. "Adesso con la vicesindaco Monica Mannucci, l'assessore Raspanti, i dirigenti e i funzionari siamo in Comune in attesa di informazioni per avviare le eventuali procedure che la Asl riterrà necessarie e per attuare il piano di emergenza alla luce del nuovo caso", informa il sindaco.

CORONAVIRUS: CASO POSITIVO A PONTREMOLI, CHIUSE SCUOLE E PRONTO SOCCORSO

L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha comunicato che a seguito di un caso probabile di coronavirus si è resa necessaria la chiusura precauzionale del pronto soccorso di Pontremoli (Massa Carrara). "Un paziente passato per il pronto soccorso e ricoverato in medicina - spiega una nota - è infatti risultato positivo al test e l'unità di crisi aziendale ha ritenuto opportuno sospendere l'attività dei due reparti per l'intera giornata di domani per la necessaria sanificazione e per attivare la quarantena di personale e pazienti soggetti a potenziale contagio". Decisa anche l'attivazione di un punto di primo soccorso all'esterno della struttura. L'Asl invita la cittadinanza a "evitare di recarsi autonomamente all'ospedale di Pontremoli, mentre le ambulanze con pazienti a bordo vengono già da questa sera indirizzate verso altre strutture di pronto soccorso". L'Asl fornirà ulteriori aggiornamenti sulla situazione e sulle misure adottate e da adottare per la tutela della salute della popolazione. Intanto, alla luce della sostanziale temporanea chiusura dell'ospedale di Pontremoli dovuta al caso di contagio da corona virus, i sindaci della Lunigiana hanno chiesto al presidente della Toscana Enrico Rossi di valutare un provvedimento di precauzionale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. In attesa che il presidente si pronunci in merito, i sindaci hanno deciso di disporre una giornata di generale sanificazione degli edifici scolastici, salvo prendere altri successivi provvedimenti. Le scuole del Comune di Pontremoli quindi oggi, 4 marzo, rimarranno chiuse.

CORONAVIRUS: POSITIVO AL PRIMO TEST UOMO DI VASTO

Un uomo di Vasto, in provincia di Chieti, attualmente ricoverato in isolamento all'ospedale San Pio, è risultato positivo al Covid 19 dal test eseguito nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. Il campione è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità per le controanalisi. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo.

CORONAVIRUS: CHIUSI UFFICI DI TRIESTE CONSIGLIO FVG PER SANIFICAZIONE

Le sedi di Trieste del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ai civici 5 e 6 di piazza Oberdan rimarranno chiuse al pubblico e anche al personale nella giornata odierna per consentire di procedere alla sanificazione di aula e spazi attigui, ovverosia dei locali frequentati nella mattinata di ieri dal consigliere regionale risultato successivamente positivo al test del Coronavirus. Lo comunica il segretario generale dell'Assemblea legislativa del Fvg, Franco Zubin, rimandando al successivo consulto con le autorità sanitarie competenti ogni decisione relativa ai prossimi giorni.

CORONAVIRUS: SINDACO CODOGNO, '3400 ATTIVITA' BLOCCATE, RISCHIO CHE NON RIAPRANO PIU''

''Stiamo rispettando in modo assolutamente responsabile le direttive date dal Governo, ma ci sono 3400 attività che sono ormai bloccate da venti giorni. Moltissime di queste, che sono piccole o piccolissime imprese, se purtroppo non riusciranno ad avere un sostegno e anche la possibilità dopo di lavorare, avranno il rischio di non avere mai più una riapertura, Questo ci preoccupa''. Lo ha detto a Sky TG24 il sindaco di Codogno, Francesco Passerini ''Ieri - ha aggiunto Passerini - ho avuto una chiamata diretta con la viceministro della Salute, che ringrazio perché è stata assolutamente disponibile nell'ascoltare le problematiche, ma per il resto dal Governo manca quella che è una presenza sul territorio e la presa incarico dei problemi delle persone. Condivido questo sentimento anche con gli altri sindaci''.

CORONAVIRUS: OSPEDALE PALERMO, 'INVARIATE CONDIZIONI TURISTA BERGAMASCA'

Restano "invariate le condizioni della paziente ricoverata nel reparto di Malattie Infettive del Presidio Cervello" di Palermo proveniente dalla bergamasca. La paziente, risultata positiva ai test per coronavirus, "è apiretica (senza febbre) ed in buone condizioni generali".