Enna, violenta disabile incinta con il Covid. Arrestato operatore sanitario

La polizia di Enna ha arrestato l'uomo che avrebbe violentato durante il lockdown e messo incinta una ragazza disabile ricoverata all'Oasi di Troina mentre questa era positiva al Covid-19. L'uomo fermato come indiziato di delitto, è un operatore sanitario della struttura di 39 anni, accusato di violenza sessuale aggravata dall'aver commesso il fatto ai danni di una donna disabile e nel momento in cui la stessa era a lui affidata. La violenza sarebbe avvenuta durante il lockdown, mentre l'Oasi di Troina era dichiarata zona rossa. Il fermo è stato disposto dai sostituti procuratori Stefania Leonte e Orazio Longo, al termine del lungo interrogatorio in cui l'operatore ha confessato.