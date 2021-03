Enorme nave cargo blocca il Canale di Suez: traffico marittimo in tilt

Enorme nave cargo blocca il Canale di Suez: ingorgo del traffico in entrambe le direzioni

Nella notte una nave portacontainer ha bloccato una delle rotte commerciali più trafficate del mondo, il Canale di Suez, riporta il Corriere della Sera. La principale via marittima che collega il Mar Rosso con il Mar Mediteranneo, permettendo la navigazione marittima dall'Europa all'Asia, è stato teatro di un incidente marittimo che ha visto la nave "Evergreen" in seria difficoltà. Secondo quanto riporta la Bcc il veliero si è incagliato lateralmente sulle rive del Canale, bloccando il traffico marittimo in entrambe le direzioni. Al momento sarebbero più di cento le navi portacontainer in coda e in attesa di passare, e potrebbero essere necessari diversi giorni per la rimozione. L'enorme nave, lunga 400 metri e larga 59, si è incagliato a nord del porto di Suez probabilmente causa di un forte vento.

Costruita nel 2018, "Evergreen" era arrivata dalla Cina ed era diretta a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Uno storico della navigazione marittima basato negli Usa, Sal Mercogliano, riferisce ad Ansa che "Evergreen è la piu' grande nave ad essersi incagliata nel canale di Suez", e che ciò potrebbe causare "enormi ripercussioni per il commercio mondiale". Riportando l'agenzia Bloomberg, anche il sito di Al Arabiya definisce "probabile" che il blocco del canale inneschi "un'onda di interruzioni nella catena di forniture energetiche globale".