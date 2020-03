"Escort of Italy" chiude l’agenzia russa dopo l'articolo di Affaritaliani

Dopo il servizio di Affari sulla presenza di 178 escort straniere a Milano, per lo più russe, in attività in appartamenti e alberghi del centro, la nota agenzia Escort of Italy sospende la pubblicità degli incontri a pagamento tra escort e clienti. L’annuncio compare sul suo sito.

Era evidente, seguendo il decreto del governo, che le maison aperte da anni non avrebbero potuto proseguire il business del meretricio. “ Sono sospese le attività di pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. ”Annunciava il decreto, che non nominava ovviamente le maison. Ma così proseguiva: “Il decreto introduce un arco orario di apertura consentita a servizi di ristorazione e bar, dalle 6 alle 18, sempreché il gestore sia in grado di rispettare "l'obbligo" di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale nei locali, con la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.”





Impensabile dunque assicurare una distanza di sicurezza di un metro tra escort e cliente.

Se poi si intendesse comprendere elasticamente nella categoria “centri di benessere” gli hotel a 3 stelle e le case di massaggi e di appuntamento, ecco che Il decreto stabiliva inoltre “la chiusura in Lombardia e nelle 14 province di tutte le palestre, piscine e centri benessere. Le altre attività commerciali diverse dalla ristorazione potranno rimanere aperte a condizione che riescano a garantire la distanza di un metro fra i clienti.” Ed ecco servita la nota agenzia russa, specializzata in una attività diversa dalla ristorazione: ogni escort dovrà uniformarsi alla distanza prescritta per pizzerie e piscine. Da qui, la chiusura della agenzia.





Ancora non chiaro l’atteggiamento della nota dark room Depote, in zona Naviglio Martesana, specializzata in orge e ricevimenti in nudo integrale maschile, come risulta dal sito on line, Il programma di marzo sembrerebbe ignorare ogni decreto e ogni precauzione: parties” ed eventi si prevedono infatti in orario diurno , ad esempio per martedì prossimo, venerdì e sabato : parties a tema gender, tra cui l’inquietante raduno “ Al primo colpo”. Ecco poi , il 13 marzo, il raduno “No ID orgy edition “. Che sarà mai? La domanda corre tra gli habituè festaioli : come verrà assicurata , sabato 14 marzo, la distanza di almeno un metro tra un partecipante e l’altro del grande stanzone al buio del Depote?