Ex Ilva, sciopero per il nuovo piano: tensione fra gli operai al presidio

Ex Ilva, tensione tra operai al presidio a Taranto

Momenti di tensione questa mattina a Taranto davanti alla direzione del siderurgico ArcelorMittal dove è in corso dalle 7 lo sciopero indetto sia da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, che dall’Usb. Strappate da parte di alcuni lavoratori delle bandiere sindacali messe al presidio in corso davanti alla fabbrica. Si è acceso uno scontro verbale tra operai. Cioè tra chi è da novembre 2018 in cassa integrazione con Ilva in amministrazione straordinaria, perché non assunto da ArcelorMittal e adesso, col nuovo piano industriale, non ha più alcuna prospettiva di rientrare al lavoro, e chi, invece, dipendente ArcelorMittal, è finito di in cassa integrazione da marzo.

Ex Ilva, sciopero contro i 5mila esuberi

Sciopero iniziato alle 7 di questa mattina nel siderurgico di Taranto e in tutto il gruppo ArcelorMittal uno sciopero di 24 ore indetto dalle sigle Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm per protestare contro il nuovo piano industriale 2020-2025 che la società venerdì scorso ha presentato al Governo. Sempre da questa mattina alle 7, è in corso un altro sciopero, sempre con la stessa motivazione indetto dal sindacato Usb che però durerà 48 ore. Alle 10 di oggi, invece, il Governo incontrerà in video conferenza i sindacati confederali, metalmeccanici, l’Usb, l’Ugl e i commissari di Ilva in amministrazione straordinaria (proprietaria degli impianti siderurgici) per una discussione sul piano. Alla convocazione di oggi non è invitata ArcelorMittal.

Fim, Fiom e Uilm questa mattina stanno anche effettuando un presidio di protesta davanti alla direzione dello stabilimento di Taranto. Fim, Fiom e Uilm dicono che “l’unica cosa certa contenuta all’interno del piano industriale sono gli esuberi del personale”. Complessivamente, si spiega, sono 5mila, tra Ilva in amministrazione straordinaria, 1800, perché non più riassunti e ricollocati da ArcelorMittal, e 3200 solo in quest’ultima società, che vuole ridurre a 7500 gli occupati nel gruppo. I sindacati parlano di “pesantissime ricadute sul piano occupazionale nel bacino degli appalti”.

La protesta in corso vuole essere per i sindacati anche un segnale al Governo, vista la concomitanza con l’incontro di stamattina, perché Fim, Fiom e Uilm “ritengono inaccettabile l’atteggiamento del governo che continua a trattare con ArcelorMittal, una controparte che ha dato dimostrazione di essere un soggetto inaffidabile e che non rispetta gli impegni sottoscritti continuando a rinviare gli investimenti sulle innovazioni tecnologiche e non garantendo la manutenzione degli impianti”. Per il sindacato Usb, invece, “la gestione ArcelorMittal è diventata insopportabile oltre ad essere pericolosa per i lavoratori”. “Il susseguirsi di piani industriali per il rilancio e l’ambientalizzazione di questa fabbrica vengono continuamente disattesi, producendo licenziamenti, cassa integrazione e mancati pagamenti per gli appalti ormai ridotti al collasso”, sostiene l’Usb.