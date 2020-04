Coronavirus, fase 2 in Veneto. Zaia a sorpresa: "Via tutte le restrizioni"

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha presentato oggi a sorpresa una nuova ordinanza per "togliere tutte le restrizioni rimaste". "Siamo andati a "raschiare sul fondo del barile" con lucidita' e considerando un trend positivo che dura ormai da due settimane - ha spiegato - Noi raschiamo il fondo del barile aprendo tutto l'apribile anche esponendoci a qualche ricorso ma la mia preghiera ai cittadini e' "non abbassate la guardia". L'ordinanza prevede che tutto il take away e l'asporto riprenda a funzionare previa ordinazione online se possibile e garantendo ingressi per il ritiro dei prodotti scaglionato e distanziati (valido per esempio per gelaterie o pizzerie al taglio a patto di non consumare in loco). Revoca delle restrizioni (che limitavano a soli due giorni alla settimana) per le cartolerie, le librerie e i negozi di abbigliamento per bambini. Ammessa l'esecuzione di lavori pubblici di strade, autostrade e infrastrutture a prescindere dal codice Ateco. Con l'ordinanza viene consentita la coltivazione di orti urbani e comunali ovunque si trovi l'orto cosi' come l'apertura di fiorerie e negozi "garden" e di florovivaismo. Consentito l'accesso ai cimiteri, sempre nel rispetto del droplet e delle misure di contenimento del virus, e la riapertura delle attivita' delle darsene e delle attivita' di manutenzione delle imbarcazioni".

Fase 2: Zaia, al lavoro per riapertura scuole infanzia

"Restiamo dell'idea che il provvedimento di apertura delle aziende debba avere parimenti anche un sostegno alle famiglie. Stiamo andando avanti su questo fronte con le scuole dell'infanzia". Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). "Qualcuno - prosegue - si e' scandalizzato quando ho parlato di un diverso utilizzo di edifici scolastici... avevamo pensato di portare gli ospedali negli alberghi e ora non possiamo portare uno studente delle elementari in altre strutture? Teniamo presente che abbiamo anche 301 fattorie didattiche messe a disposizione, e mi pare una buona idea".

Coronavirus: Zaia, contagio zero in Veneto entro meta' maggio

"Il modello matematico che abbiamo dice che entro i primi, meta' maggio, dovremmo andare verso zero contagi se non cambiano le condizioni". A dirlo e' il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso della consueta conferenza stampa.

Fase 2: Zaia, aprire tutto il possibile, discutiamo gia' fase 3

"Ieri abbiamo discusso con gli altri governatori del documento da presentare al governo per la fase 2 visto che ormai siamo agli sgoccioli. Spero di aprire tutto quello che si puo', considerato, come ho sempre detto, che il lockdown da noi non esiste piu'". Cosi' il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del consueto punto stampa e precisando che in Veneto "ormai parliamo di "fase 3" perche' la 2 e' gia' archiviata, ora discutiamo per prepararci a quando tornera' il virus".