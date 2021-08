Favara, ucciso l'ex sindaco Salvatore Lupo: caccia al killer. "Chi sa parli"

Omicidio Favara, ucciso l'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Lupo. "Chi ha visto parli"

Salvatore Lupo, ex presidente del consiglio comunale di Favara, era all'interno di un bar di via IV novembre, quando, nella giornata di Ferragosto, un solo killer a volto scoperto è entrato nel locale, freddandolo con due colpi di pistola secchi. Una scena quasi surreale avvenuta davanti alla porta del bagno dal quale Lupo era appena uscito, sotto lo sguardo scioccato del barista, il principale testimone. Ora, le indagini, sono in mano dalla Procura di Agrigento.

Intanto, nella notte i Carabinieri hanno ascoltato diverse persone. A ora, sembra che a uccidere Lupo, che in passato ha avuto dei guai giudiziari, sia stato un killer solitario. "Nonostante io non sia più Sindaco, mi sento moralmente obbligata a condannare un gesto di violenza inaudita. Un omicidio efferato che colpisce tutta la nostra comunità. La morte di Salvatore Lupo, anzi l’omicidio di un uomo, un padre, un nostro concittadino è inaccettabile. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti", ha dichairato Anna Alba, la sindaca dimissionaria di Favara in provincia di Agrigento, dopo l'omicidio dell'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Lupo.

Per gli investigatori dell'Arma, la pista privilegiata resta al momento quella dei contrasti economici in ambito familiare, un'azione "mirata programmata ed eseguita a sangue freddo": non ci sarebbe quindi dietro l'agguato la criminalità organizzata. Quello che è certo è che chi ha sparato lo ha fatto per uccidere.

A rendere ancora più difficoltose le indagini l'assenza di telecamere nel bar e un clima di omertà diffusa: nessuno pare abbia visto o sentito nulla. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini degli impianti di videosorveglianza dei locali della zona. Telecamere private visto che il Comune non ha un impianto pubblico. Al momento, quindi, le indagini coordinate dalla procura di Agrigento, restano concentrate sulla pista personale. L'imprenditore lo scorso maggio era stato rinviato a giudizio nell’ambito di un'inchiesta su presunti maltrattamenti subiti dagli ospiti di comunità per disabili psichici di Licata.