Fedez dona soldi in Lamborghini. Fabio Volo e Selvaggia Lucarelli lo attaccano

Il gesto di Fedez, che ha distribuito cinquemila euro in pacchetti da cinque raccolti sul suo canale Twitch, non è piaciuto e monta la polemica. Fedez, Babbo Natale in Lamborghini, accende gli animi e fa scoppiare commenti sui soldi consegnati in strada a Milano a 5 persone diverse. La consegna è avvenuta a bordo della Lamborghini del rapper. Fedez ha risposto su Instagram: "Lo rifarei, se è la mia macchina il problema la prossima volta andrò in Metro".

Uno dei commenti arriva da Fabio Volo: "Io divento matto, perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri". Lo scrittore e conduttore, durante il 'Volo del Mattino' è tornato sul gesto plateale del rapper. "Questi argomenti mi fanno andare fuori di testa, la beneficenza non era qualcosa che si faceva in silenzio", ha aggiunto il conduttore.

Al commento di Fabo Volo si aggiunge quello di Selvaggia Lucarelli: "Fino ad un certo punto è stato bello, adesso questa spettacolarizzazione della beneficenza comincia ad essere un po' disturbante" e continua "E la questione non è 'la beneficenza si fa ma non si dice'. Si dice, anche. Ma poi c'è qualcosa che ha a che fare col buongusto e la misura. E mi fermo qui", aggiunge la giornalista.

Comunque per me @Fedez avrebbe dovuto fare così: #fedez pic.twitter.com/QGvBJUwpfG — Pazzeska Milano 🐍 ragazza di p.ta venezia (@sorpresonah) December 14, 2020

Non vedevo l'ora di leggere un'altra polemica sterile su #Fedez. pic.twitter.com/wGlF3hAMf9 — Lu Bennet 🐍 (@LuBennet) December 14, 2020

Questa è stata la reazione di un driver quando Fede gli ha regalato la donazione della chat di Twitch. E nulla, adoroo. @Fedez #fedez pic.twitter.com/ZbRyQExUY1 — Dalila Pia Fanara (@dalilazedef) December 13, 2020