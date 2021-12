Figlio Gigi D'Alessio aggredisce e picchia la colf, condannato a tre mesi

Figlio di Gigi D'Alessio condannato a tre mesi di reclusione per lesioni e violenza privata: il 35enne aggredì e picchiò la colf, cacciandola di casa in piena notte

Claudio D'Alessio, figlio del cantante Gigi, è stato condannato in primo grado a tre mesi di carcere per lesioni e violenza privata ai danni della sua colf. I fatti contestati risalgono a sette anni fa, alla notte del 5 luglio del 2014.

La collaboratrice domestica Halyna Levkova ha denunciato il figlio del cantante di averla aggredita fisicamente, minacciata e sbattuta fuori di casa in piena notte e senza scarpe, nel cuore del quartiere Parioli di Roma. La sera del 5 giugno stava dormendo nella soffitta di casa D'Alessio. Il padrone di casa all'epoca conviveva con l'ex consigliera regionale della Lombardia Nicole Minetti. I due stavano discutendo animatamente, ha riferito la colf, quando decise di scendere al piano di sotto per chiedere loro di moderare i toni della discussione, in maniera tale da permetterle di riposare. D'Alessio quindi la aggredì e la cacciò di casa violentemente.

Claudio D'Alessio si difende

"Da 7 anni si sta facendo un processo per un livido dietro ad un braccio. Non ho interesse a rinviare l'udienza. Non ho mai avuto un confronto con la signora e lo vorrei avere. Non ne posso più", ha commentato D'Alessio qualche mese fa. "Non ho aggredito la mia collaboratrice domestica, tra me e lei non c'è mai stata nessuna colluttazione. L'unica cosa che ho fatto è stata strapparle una sedia dalle mani dopo che l'aveva sollevata per lanciarla a me e Nicole, e lei è caduta. Tutta questa storia è stata montata per un livido dietro al braccio che si è procurata cadendo, e la sta portando avanti solo per avere un risarcimento più alto".