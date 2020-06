Firenze, l'amore oltre tutto: le chiede di sposarlo, lei muore due giorni dopo

L'amore eterno e l'anello sul letto di morte. Edoardo Parisi, 32 anni, di Fucecchio (Firenze) è entrato in ospedale e a sorpresa ha chiesto alla fidanzata Chiara Giuntoli, malata terminale, di sposarlo: "Ho pensato che questo dovesse essere il nostro momento", ha detto il giovane mentre era ripreso in un video durante il gesto, poi pubblicato sui suoi social. Chiara è morta due giorni fa per le complicazioni del tumore con cui conviveva da due anni. Mi hai detto: 'Scusami, non ho le forze di essere più felice di così'. In questo oceano di tristezza questo video è la prova di ciò che ho sempre pensato: l’amore vero vince sempre".

Il post su Facebook

Parisi ha scritto un lungo post su Facebook, accompagnato dal video che racconta quel gesto: "Stamani mi sono svegliato. Ho dormito dopo non so quanti giorni. Ho fatto colazione, da solo. Cornetto alla crema e cappuccino. Ho pianto, di nascosto, nella doccia, proprio come facevo a casa perché sennò ti saresti arrabbiata. Fuori c’è il sole che brilla e un leggero vento mi accarezza la pelle. Ho aperto i social dopo tanto tempo, una cosa che due tipi come noi facevano ogni istante. Ho visto tanti messaggi, più o meno belli, di tante persone. Sembrava veramente triste questa storia. Allora mi sono fermato e ho pensato che tu, durante la malattia, non sei mai stata triste. Non perché non capissi la situazione, ma perché sapevi che la tua tristezza mi avrebbe inevitabilmente contagiato. E hai sempre sorriso e lottato". Il video di Edoardo è diventato virale: "Adesso non sono solo, ho una promessa da mantenere – ha aggiunto in fondo al post –. Adesso so che se l’amore è vero amore, niente può separare due persone fatte per stare insieme. Ti amo".