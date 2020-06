Cronache

Domenica, 7 giugno 2020 - 13:23:00 Floyd: Roma: centinaia in ginocchio, sit-in a piazza del Popolo

(fonte Lapresse) Floyd: Roma, centinaia in ginocchio, sit-in a piazza del Popolo Alcune centinaia di persone si sono date appuntamento a piazza del Popolo, a Roma, dove si sono inginocchiate in memoria di George Floyd per 8 minuti e 46 secondi, lo stesso tempo che l'uomo prima di morite ha trascorso a Minneapolis con il ginocchio di un agente di Polizia che lo teneva schiacciato a terra. In piazza cartelli con la scritta "black lives matter", mentre altri recitano "I can't breath", la frase ripetuta piu' volte da Floyd agli agenti