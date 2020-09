Fondi Lega: le "erogazioni liberali", diventano "prestiti". Il giro di denaro

L'inchiesta sui fondi della Lega si allarga. I pm indagano sulla modifica ai bilanci voluta dal tesoriere del Carroccio Giulio Centemero. I rendiconti 2013 e 2014 - si legge su Repubblica - nel 2015 sono stati cambiati, per nascondere il giro di denaro. Nella caccia alle casseforti leghiste, il procuratore aggiunto di Genova Francesco Pinto e il pm Paola Calleri hanno inoltrato lo scorso 5 marzo alla Camera la richiesta di autorizzazione alla perquisizione di Fabio Massimo Boniardi, deputato salviniano titolare di Nembo e Bonialdi Grafiche. Sono le società a cui l’associazione maroniana – presieduta da Stefano Bruno Galli, assessore lombardo indagato per riciclaggio – aveva versato 450mila euro per il pagamento di materiale elettorale mai realizzato.

Gli incassi - prosegue Repubblica - vengono registrati nel rendiconto 2013 come “erogazioni liberali”. Il denaro compie il percorso inverso nel 2014: 120mila euro direttamente dal conto Credem, 280mila da un altro conto dell’associazione, aperto alla Popolare di Sondrio, dove erano stati bonificati mesi prima. Si riscrivono così i rendiconti 2013 e 2014. Nel primo i 450mila euro versati alla Lega diventano “prestito”. Nel secondo, «la dazione di 400mila euro da parte di “Maroni presidente” a Lega Nord,è riqualificata come restituzione parziale del suddetto prestito".